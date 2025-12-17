I gang med ubemannet maskin som ruster opp vei

Teknologien er nå tatt i bruk i et prosjekt på Ringerike, på en vei som er særlig utsatt for telehiv og store temperatursvingninger, skriver Carbon Crusher i en pressemelding.

Dypstabilisering handler om å kverne opp og gjenbruke veidekket slik at det blir en sterkere og mer holdbar veibase.

Maskinen er designet og produsert i Norge. Foto: Carbon Crusher

Ifølge selskapet kan metoden gi et nytt bærelag som er opptil tre ganger sterkere enn før, samtidig som byggetiden reduseres med opptil 50 prosent og kostnadene med opptil 70 prosent sammenlignet med tradisjonelle metoder.

Den nye maskinen Carbon Rover er designet og produsert i Norge.

– Roveren gjør det mulig å bygge sterkere, kostnadseffektive og bærekraftige veier, sier Haakon Brunell i Carbon Crusher i meldingen.