I dag åpner verdens fremste klimabygg. Statsbygg-sjefen utfordrer bransjen til å slå rekorden

Fredag formiddag åpner Campus Evenstad, skolen, som har hatt som mål å bli verdens fremste klimabygg.

Under Statsbyggs frokostseminar om klima i byggenæringen torsdag, kunne Marianne Kjendseth Wiik i Sintef bekrefte at målene er nådd.

– Vi klarer å kompensere for alle utslippene med fornybar, lokal energiproduksjon. Så ja, vi har klart det. Campus Evenstad er verdens mest ambisiøse klimabygg, sa hun.

Mange tiltak

Tiltakene for å nå det ambisiøse målet har vært mange, og alle kan leses om i rapporten om bygget.

Wiik viser til at det har vært et stort arbeid gjennom hele prosessen.

– Prosjektet har jaktet klimagassreduksjoner i alle deler av byggeprosjektet og i alle faser. Det er testet ut nye kombinasjoner av materialer og nye løsninger, kombinert med gode gamle materialer og tradisjonelle løsninger, forteller hun.

Et av tiltakene tidlig i byggefasen ble å lage et fundament av striper, i stedet for et helt gulv.

– På denne måten ble både mengden stål og mengden betong redusert i fundamentet, forteller Wiik.

I tillegg til det er ytterveggene bygget i lokal massivtre, og glass til dører og innevegger gjenbrukt fra tidligere kontorbygg.

Resultatet i ZEB-COM- utregningen viser at Campus Evenstad har nådd målet om å bli et klimabygg i verdensklassen. Foto: Statsbygg/ ZEB

Bodde på byggeplassen

Wiik forteller at det ble gjort både store og små tiltak for å nå målet om nullutslippsbygg.

– En av de enkleste løsningene, som likevel har hatt en betydning, er at arbeiderne bodde på byggeplassen. På den måten slapp man utslipp til personaltransport. Et annet liknende tiltak var å bruke mye lokalproduserte materialer. I tillegg ble elektrifiseringsanlegget installert tidlig, så det også kunne benyttes i byggefasen og redusere energibehovet i byggeperioden, forteller hun.

Også i byggets driftsfase er det gjort tiltak.

– Det er gjort mange tiltak for å redusere energibehovet til drift i byggets levetid også. De inkluderer et godt isolert bygningsskall, lavt energibehov, hybrid ventilasjon og LED-belysning, sier Wiik.

Rekord i to uker

Da Campus Evenstad var i gang hadde de i en periode på to uker landets største solcellepanel. Men det varte ikke lenge.

– I løpet av knappe to uker ble vi slått og mistet den rekorden, forteller administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

Men Statsbyggsjefen synes ikke det er bittert, tvert imot.

– Vi er glad for at rekordene ble brutt. Hele poenget er jo å få til en bevegelse i bransjen, å få frem ideer og få utviklet ny teknologi, sier han.

Utfordrer bransjen

Gjennomføringen av prosjektet har gitt de involverte verdifull kunnskap om bygging av nullutslippsbygg.

Nikolaisen håper nå at bransjen kan lære av både erfaringer og feil fra byggingen av skolebygget.

– Vi har lært mye av Campus Evenstad, og det er ikke alt som har vært lett. Nå håper andre kan lære av feilene vi har gjort, når de skal gjøre det samme og prøve å slå oss, sier han.

Nikolaisen håper nemlig ikke de blir sittende på verdensrekorden så lenge.

– Vi håper ikke rekorden står så lenge. Målet er jo at det kommer noen som følger opp med enda bedre ideer, sier han.

Kan slås av Powerhouse

Sverre Tiltnes i Bygg21 er svært glad for at Statsbygg vil dele erfaringene sine fra byggingen av Campus Evenstad.

– Norge ligger langt fremme når det kommer til klimafokus i byggbransjen, men det vi ligger etter på er å spre den kunnskapen som erverves gjennom ulike prosjekter. Her har hele byggenæringen en jobb å gjøre, sier han.

Men han ser ikke bort fra at verdensrekorden vil bli slått i løpet av kort tid.

– Det settes en verdensrekord i dag, så skal det settes en ny en med Powerhouse om ikke lenge. Det skjer utrolig mye bra i norsk byggebransje, sier han.