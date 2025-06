I år oppleves pride som viktigere enn før

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Gjennom juni blir pride markert på ulikt vis over hele landet. Hos oss i NVE har det i flere år vaiet vimpler og bannere i pride-farger rundt om på seksjonene i juni. Mange kollegaer bærer kortholdere i pride-farger, kaffemaskinene har hatt pride-farger. Sånne ting. For noen betyr pride-markeringene mye, andre er mindre engasjert. Begge deler er helt OK.

Men vi har ikke gjort så mye offisielt, som NVE, ut over å ønske disse initiativene velkommen. Pride-markeringene hos oss har kommet nedenfra, fra den enkelte, fra seksjonene.

Vi flagger

I år blir det litt annerledes. Siste uke i juni kommer ett av de tre flaggene som vaier framfor NVE bygget på Majorstuen, til å være et prideflagg. Og det kommer til å stå pride-vimpler i resepsjonene i alle NVEs lokaler rundt om i landet.

Det er ulik praksis for markering av pride i norske offentlige etater og virksomheter. Noen markerer mye, andre lite og ingenting. Jeg har alltid ment at offentlige etater skal være svært tilbakeholdne med markeringer som kan gi inntrykk av politisk aktivisme. Det mener jeg fortsatt.

Men å markere pride er ikke aktivisme. En klar og tydelig markering av pride er å si klart og tydelig ifra til alle våre kollegaer og til omverden om at hos oss er mangfold velkomment. Hos oss er du akseptert, hos oss er det trygt, hos oss er vi alle likeverdige kollegaer.

Viktig å stå støtt

I år oppleves det viktigere enn før å si tydelig ifra om akkurat det. Tidene er litt skumlere nå. Og i skumle tider er det viktig å stå støtt og være klar og tydelig.

Derfor vil prideflagget vaie utenfor NVE- bygget på Majorstuen siste uka i juni.

Innlegget ble først publisert på Kjetil Lunds Linkedin-side.