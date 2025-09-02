I 50 år har Svalbard lufthavn vært en livline for Longyearbyen

Egentlig skulle den offisielle åpningen av Svalbard lufthavn ha skjedd 14. august i 1975, men på grunn av vind og vær ble arrangement utsatt med drøyt to uker, til 2. september. Da landet et av SAS' DC-9-fly med både kong Olav V, samferdselsminister Annemarie Lorentzen og flere titalls andre gjester fra fastlandet på den nye lufthavnen. Dette skrev Nordlys dagen etter åpningen.

Før byggingen startet, krevde Forsvarets overkommando at flyplassen måtte undermineres, slik at den kunne sprenges i tilfelle krig. Det var viktig å hindre at den falt i sovjetiske hender, skrev Nordlys noen tiår senere.

Slik ser Svalbard lufthavn ut i dag. Foto: Avinor/Øystein Løwer

Politisk ledelse ble enige om at dette ikke var hensiktsmessig, og byggingen startet uten slike planer i 1973. Allerede ett år før den offisielle åpningen, i september 1974, landet det første flyet, en Fokker fra Braathens Safe.

48 timers båtreise

Før åpningen var Svalbard ifølge Avinor bare sporadisk tilgjengelig med fly, islagt fjord, båt eller Forsvarets transportfly. En båtreise til fastlandet tar 48 timer.

– Da lufthavnen åpnet i 1975, var det et vendepunkt for Svalbardsamfunnet. Med åpningen ble Longyearbyen knyttet tettere til fastlandet og til verden. Gjennom 50 år har flyplassen vært avgjørende for beredskap, for næringsliv og forskning – men kanskje aller viktigst: den har gjort det mulig å leve gode liv her på Svalbard, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor, i en pressemelding.

Tårnet og en hangar på Svalbard lufthavn, Longyear. Foto: Eirik Helland Urke

Det bor omtrent 2500 mennesker i Longyearbyen i dag – flere enn noen gang. Ifølge Avinor er behovet for logistikk, beredskap og transport til og fra øygruppen blitt stadig større – ikke minst innen forskning og reiseliv.

– Lufthavnen er viktig fordi det er helt avgjørende for å opprettholde en robust, norsk bosetning på Svalbard. Samfunnet her oppe er helt avhengig av et regulært flytilbud man kan stole på, sier Lars Fause, sysselmester på Svalbard, i pressemeldingen.

Krevende oppgaver

Framtiden for Svalbard lufthavn vil ikke bare bli enkel.

– Klimaendringene setter rullebanen på prøve, vi arbeider for å ta i bruk fossilfri energi gjennom etableringen av et biogass-energiverk, og vi ser behovet for å styrke infrastrukturen som helhet – både terminal- og driftsfasiliteter og rullebane. Dette er krevende oppgaver som må løses, for de neste femti årene vil lufthavna være minst like viktig – for bosetting, for beredskap og for å sikre Svalbard en sentral plass på kartet, sier Foss.