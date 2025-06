I 2025 er ammunisjon viktigere enn naturvern og miljøhensyn

Denne kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

– Dette ser ut som en skinnprosess. Vi har ikke hørt et ord, sier fungerende ordfører i Stange kommune, Truls Gihlemoen (Frp) til TU.

I utgangspunktet skulle det være hele 14 aktuelle lokasjoner for plassering av Chemring Nobels nye fabrikk, som skal ha åtte ganger større produksjon enn dagens fabrikk på Sætre i Hurum.

Stange kommune tilbyr et område på fem kvadratkilometer, som er blitt brukt som deponi for overskuddsmasse fra E6-utbyggingen. Tomta har nærhet til både E6 og togstasjon. Men verken Forsvarsdepartementet eller Forsvarsbygg kom på befaring.

«Skinnprosess»

De deltok i to videomøter tidligere i år, uten videre respons. Heller ikke Bamble, Skien og Porsgrunn har fått inntrykk av reell interesse for sine tilbud. Gihlemoen kaller planbehandlingen en «skinnprosess».

– Jeg er fornøyd med den informasjonen vi har fått, sier Asker-ordfører Lene Conradi (H).

Hun har tvilt seg fram til at hun ønsker å legge til rette for en ny Chemring Nobel-fabrikk i Hurum-marka. En av partiets representanter i kommunestyret har meldt seg ut i protest.

I februar fikk formannskapet i Asker en orientering av avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet, Frode Halgunset, som for øvrig er nestleder i Asker KrF.

Her ble det presentert analyser om sikkerhetssoner, ringvirkninger og premisser for utvalg av aktuelle tomter. Ingen av rapportene som ligger til grunn er offentliggjort. Begrunnelsen er at de inneholder graderte opplysninger om militære forhold.

– Virker som de har forhåndskonkludert

Lokalavdelingene for DNT, Naturvernforbundet og Norges Jeger- og Fiskerforbund og en aksjonsgruppe har nå samlet inn 4500 underskrifter mot anlegget.

– Vi har hatt et møte med departementet, der vi stilte mange spørsmål de ikke kunne svare på. Det virker som de har forhåndskonkludert, sier Håvard Kilhavn i Naturvernforbundet Hurum og Røyken til TU.

Chemring selv ønsker en ny fabrikk i nærheten av sin gamle, slik at de kan utnytte kompetansen med kort reisevei.

En rapport fra Menon Economics beregnet ringvirkningene av en ny fabrikk til 900–1000 nye arbeidsplasser. Rapporten sier at nærhet til Oslo vil være en fordel for rekrutteringen. Men det tar like lang tid å komme seg fra Oslo til Hurum som å ta toget til Stange.

Administrerende direktør i Chemring Nobel, Helge Husby (i midten) ønsker å bygge ny fabrikk og det haster på grunn av kolossal etterspørsel etter ammunisjon blant annet på grunn av krigen i Ukraina. Foto: Chemring Nobel

Kolossal etterspørsel

Behovet for en ny fabrikk er utløst av en kolossal etterspørsel av høyeksplosive våpensystemer, både i Ukraina og resten av verden.

Produktene fra Chemring Nobel brukes i luftvernmissiler, artilleriammunisjon og panservernvåpen. Også Nammo på Raufoss behov for tennmidler til sin sterkt økende granat- og rakettmotor-produksjon.

Chemring Nobel har fått 428 millioner av staten for å oppgradere og øke produksjonen. Fabrikken på Sætre tredobler kapasiteten, takket være nye dispensasjoner for utslipp av nitrogen i den fiskedøde Oslofjorden.

Et lite land i en farlig verden

Ifølge ordfører Lene Conradi har kommunen blitt informert av Forsvarsdepartementet om at det vil komme en innstilling om lokalisering før sommeren.

Et stappfullt folkemøte om fabrikkplanene 23. april kan tyde på at det kan bli kraftige protester om Hurummarka blir valgt. Her deltok fem rikspolitikere fra Høyre, Rødt, MDG, SV og Venstre.

Samtlige mente de 13 andre alternativene for plassering burde utredes, bortsett fra Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, som sa det slik:

– Norge er et lite land i en farlig verden. Ulempene må veies opp mot trusselen vårt demokrati, fred og frihet står ovenfor.

Slik har Forsvarsdepartementet også tenkt når de etter alt å dømme vil lande på Hurummarka.

Trolig vil heller ikke flertallet av befolkningen i Asker bry seg om verken Naturmangfoldslov eller nye EU-direktiver for vann og avløp. Etter at Asker og Hurum ble slått sammen til én kommune, bor bare 10 prosent av de 100.500 innbyggerne i Hurum.

Svarteper-prosess

Vil saken – unnskyld uttrykket – bli eksplosiv for regjeringen? Neppe.

Fabrikken Chemring Nobel i Asker fotografert med drone – bedriften har fått dispensasjon til utslipp i Oslofjorden.

Forsvarsdepartementet og Forsvarsbygg vil avgi sin innstilling og be Chemring Nobel om å utarbeide et såkalt planinitiativ til Asker kommune.

Det vil si en reguleringsplan som også omfatter Forsvarets tidligere skytefelt, med det deprimerende navnet Avgrunnsdalen. Så seint som i 2011 ble det advart mot granater i området.

Deretter blir det kommunens ansvar å lage en plan for utbyggingen. Siden det ikke kreves en statlig arealplan, trenger ikke regjeringen forsvare tomtevalget, men bare vise til utredningene.

Naturvernforbundet karakteriserer dette som et politisk svarteperspill.