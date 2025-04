Hydro-topp om Trump-toll: Stor usikkerhet om utviklingen for industri verden over

– Det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen fremover, for Hydro og for industri verden over, sier informasjonsdirektør Halvor Molland i Hydro til Dagens Næringsliv onsdag kveld.

Onsdag ble det klart at USA innfører 15 prosent toll på norske varer, og 20 prosent på varer fra EU. Det kommer i tillegg til den varslede tollen på 25 prosent på alle utenlandske biler som importeres til USA.

For Hydro vil tollsatsen mot Norge ha liten påvirkning fordi aluminiumsprodusenten har minimalt med salg til USA direkte – men 25 prosent toll på biler er verre, ettersom selskapet leverer aluminium blant annet til tysk bilindustri.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Klart for nye leietakere i Nydalen i Oslo: – Det er det totale tilbudet som har gjort at vi ønsket å bli

Hydros bekymring er at handelskrigen skal eskalere, og at flere land skal innføre mottiltak og egne tollbarrierer.

– Det er fortsatt vår bekymring at dette kan skape en endret vareflyt på aluminium. At aluminium som tidligere har gått til USA, nå vil gå til andre markeder. Hvis for eksempel mye mer blir solgt inn i Europa, kan det gjøre at EU innfører beskyttelsestiltak. Her er risikoen at Norge havner utenfor, og i en skvis mellom EU og USA, sier informasjonsdirektøren.

– Og ikke minst er vi bekymret for den generelle utsikten. Rent makroøkonomisk er ikke handelskrig bra for utviklingen, sier Molland.