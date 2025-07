Ett Patriot-system kan beskytte én by – mener Norge bør bidra

– Patriot-systemet vil ha betydning for Ukrainas nåværende mulighet til å forsvare seg selv. Spesielt mot ballistiske missiler, sier Lars Peder Haga til NTB.

Han er førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen og forsker på russisk luftmakt og militærmakt.

Luftvernsystemet Patriot er amerikanskprodusert og regnes for å være blant de mest avanserte luftforsvarssystemene i verden. Det består av en mobil utskytningsplattform som kan avskjære fiendtlige fly og raketter på opptil 100 kilometers avstand og i høyder opp til 30 kilometer. Plattformen kan laste opptil 16 luftvernraketter.

Haga legger til at Patriot-systemet er det eneste som kan forsvare mot ballistiske raketter.

På en pressekonferanse med Nato-sjef Mark Rutte i Washington mandag sa USAs president Donald Trump at det er inngått en avtale om å sende amerikanske våpen til Ukraina. Det skal koordineres av Nato og omfatter Patriot-systemet.

Uvisst antall systemer

Hvor mange Patriot-systemer som for tiden er operative i Ukraina, er ikke oppgitt. Det er bekreftet at USA og Tyskland allerede har gitt tre hver til Ukraina. Tidligere har Ukraina oppgitt at de har behov for ti systemer.

Haga estimerer at det kan være en plass mellom seks og åtte, men at tallet er usikkert siden noen av dem kan ha blitt utsatt for angrep.

– Jeg vet ikke hvor mange som egentlig er operative, men seks er nok et optimistisk anslag, sier han.

To nye systemer vil derfor ha stor betydning for å beskytte viktige områder. Ett Patriot-system har kapasitet til å beskytte én by.

– Det gjør det mulig for Ukraina å beskytte forsvarsindustri, reparasjonsverksteder og kraftproduksjon, selvfølgelig i tillegg til sivilbefolkningen, sier han.

Beslutning om finansiering lar vente på seg

Ifølge Reuters koster et nyprodusert Patriot-batteri over en milliard dollar. Det inkluderer 400 millioner dollar for systemet og 690 millioner dollar for raketter i ett batteri. En Patriot-avskjærer koster rundt fire millioner dollar per rakett.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier til NTB at Norge vil fortsette å prioritere støtte til luftvern. Foto: Javad Parsa/NTB

Haga mener det er naturlig at Norge skal kunne bidra med et system.

– Det er ikke urimelig at noen land som har mye penger med lite utstyr på lager og veldig stort oljefond, kan være med å betale for dette her, sier han.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere sagt at Norge har tilbudt seg å betale for et Patriot-system. Det norske forsvarsdepartementet sier beslutningen om å finansiere nok et Patriot-system til Ukraina, foreløpig ikke er tatt.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier til NTB at det viktigste målet for Norge er snarlig leveranse av operativt luftvern som kan forsvare Ukraina mot angrepene fra Russland.

– Norge vil fortsette å prioritere støtte til luftvern. Dette inkluderer muligheten for å bidra til leveranse av et Patriot-system, sier han.