Hva skal Høyre med skipstunnel? 

«Vi skal bygge verdas aller første fullskala skipstunnel!»

Denne begeistrede meldingen kommer ikke fra Senterpartiet, men fra Kystverket, som framstår som de aller ivrigste tilhengerne av prosjektet.

Bare timer etter at det ble kjent at Senterpartiet hadde forhandlet Stad skipstunnel inn på statsbudsjettet igjen, erklærte de nøytrale byråkratene i Kystverket at «Vi er klare til å bygge Stad skipstunnel».

Har blitt symbolsak

For Senterpartiet er dette en opplagt distrikssak, på linje med rassikring og nye lakseveier på land. Men hvorfor prioriterer Høyre og Frp 8,6 milliarder til skipstunnel, etter å ført valgkamp mot offentlig sløsing?

Høyre forsøker å fiske velgere i et opprørt hav av vestlendinger som er sinte på havbruksskatt og CO 2 -avgift for fiskeflåten. På Sunnmøre er noen fortsatt sure fordi regjeringen i 2022 stanset planene om et Eksportstrategiråd med kontor i Ålesund.

Skipstunnelen har blitt et symbol på kampen mellom Østlandet mot Vestlandet. Vestlendingene mener at de står for en stor del av verdiskapingen, uten å få offentlige investeringer tilbake.

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I Bergen er det opprettet en egen tankesmie, Initiativ Vest, som kjemper for samfunnsutvikling på Vestlandet, i betydningen mer vei, bruer og tunneler. Det gjør de ved å angripe samferdselsprosjekter på Østlandet, som (i likhet med skipstunnelen) er samfunnsøkonomisk ulønnsomme.

Eller som Stavangers store sønn, Mímir Kristjánsson (R), sier det:

– Stad skipstunnel er et kongeprosjekt! Det er bare inne i Oslo og på kontora til NRK at folk er så sure for den tunnelen.

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Mowi-tunnelen?

Det beste argumentet for en skipstunnel, er sikkerhet til sjøs. Stadhavet er lunefullt, og oppdrettsnæringen taper inntekter når båtene må vente.

En skipstunnel her ville derfor hjelpe den lokale fiskeri- og oppdrettsnæringen. Noen mer enn andre:

Verdens største oppdrettsselskap, Mowi, har et stort mottaksanlegg for laks på Sunnmøre, nord for Stad, men de fleste av oppdrettsanleggene deres ligger sør for Stad.

Stad Skipstunnel Tunnelen er planlagt å være 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområde), 50 meter høy og 36 meter bred.

Den er dimensjonert for å kunne ta inn fartøy på størrelse med Kystruten/Hurtigrutens båter.

Det nyeste prisestimatet er på 8,6 milliarder kroner. Kilde: Kystverket Vis mer

Ifølge brønnbåtrederiet Rostein, som frakter laksen til Mowi, blir 20 prosent av båtene forsinket over Stad. Både de og Mowi har signert underskriftskampanjen for skipstunnel.

Likevel sier Mowis konsernsjef Ivan Vindheim til Finansavisen at skipstunnelen ikke vil påvirke Mowi i særlig grad. En enkelt flaskehals som Stad velter ikke lasset for verdens største lakseoppdretter.

Illustrasjonen viser hvordan skipstunnelen kan se ut innvendig. Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta/Plomp

Turistmagnet eller høl?

Hurtigruten har for lengst sagt at de ikke ønsker å bruke tunnelen. De tror ikke på verken sikkerhets- eller miljøgevinster ved tunnelen, og de tror at turistene heller vil se Stadhavet enn tunnelvegger.

Så hvorfor er skipstunnelen fortsatt dimensjonert for et stort hurtigruteskip?

Svaret heter trolig Per Sævik (85 år). Han er skipsreder, sunnmøring og ivrig skipstunnel-forkjemper. Sævik er også mannen bak Havila Kystruten, Hurtigrutens konkurrent, som tror at tunnelen kan bli en turistmagnet.

Sævik eier også hoteller og turistbåter på Sunnmøre, og ser for seg «Vestkapp» som et nytt stort turistmål. En skipstunnel kan binde sammen Flåm og Geiranger i én turistpakke.

Uansvarlig, Støre?

Sævik er dessuten fra Fosnavåg, hvor det nevnte lakseslakteriet ligger. Mens laksemærder må ligge der de har konsesjon, kan et lakseslakteri også bygges sør for Stad. Men i motsetning til skipstunnelen, måtte Mowi ha betalt for det selv.

I oktober sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at det ville vært uansvarlig å gå videre med prosjektet, som lå an til å koste over ni milliarder.

Nå må han omstille seg på at det skjer likevel. Kystverket er i alle fall veldig klare.