Hva kan en drone gjøre? 

- Hva betegnes som en drone?

- Teknologisk sett er en drone en ubemannet, autonom eller fjernstyrt flyrobot. Droner er mer formelt kjent som ubemannede luftfartøy (UAV) eller ubemannede luftsystem (UAS). De fleste tenker på droner som små, flyvende enheter, men de kan være opptil helikopterstørrelse. Det kan være at man må ha piloter i begynnelsen, men selve definisjonen er at droner er selvstyrende. Ambulansedronen som vi forsker på skal fly av seg selv og kontrolleres fra en sentral. Droner består av mange elektroniske deler, som GPS og andre sensorer. Det er viktig at den kan orientere seg hvor den er i verden.

- Hvilke fordeler og ulemper har droner?

Mohammad Derawi ved fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU. Foto: NTNU

- Droner har mange fordelaktige bruksområder og kan hjelpe diverse industrier. De kan ta bilder og filme videoer av høy kvalitet og samle inn data til f.eks. interaktive 3D-modeller som kart. De kan brukes av alle, både offentlig og privat. Det hele startet med at folk var interessert i å ta bilder i fugleperspektiv. Droner kan overføre objekter, som å sende medisiner og blodprøver fra ett sykehus til et annet eller transportere post. Når vi ønsker presisjon, er droner viktige. De har større bevegelsesflyt enn vanlige fly og kan beveges i alle retninger. Innen landbruk kan man bruke droner til å gjødsle og så. Droner kan overvåke planters helse. Stor usikkerhet med lovverket er en ulempe. Siden droner er relativt nye, er man fortsatt igang med loven. Det er selvsagt regler for små fly og til fritidsbruk, men det trengs mere fastlagte lover. Droner kan også skape kollisjoner hvis noe går galt.

- Hva slags lover og regler gjelder for droneflyging?

- Små, kommersielle droner for privatpersoner har fastsatte regler. Les på Luftfartstilsynets nettside for å se hva du har lov til og ikke, men regelverket er fortsatt uklart. Straffen er bøter på flere titusener kroner eller fengsel om reglene brytes. Flyr du drone mens du er alkoholpåvirket, kan du straffes med fengsel. EU er igang med en felles lovgivning for EØS/EU ettersom stadig flere får både små og store droner. Når større droner lages, må man se på regelverk for firmaer som flyr kommersielt.

- Hvilke begrensninger finnes?

- Den vanligste bekymringen er jo personvernet. Ubemannede farkoster kan samle data og det er noe mange frykter. Begrensninger på datainnsamling sier at man ikke må overvåke private eiendommer, områder eller mennesker. Økonomi kan være en begrensning, som med ambulansedronen i vårt tilfelle. Den skal transportere ambulansepersonell og pasienter og vil koste ca. to-tre millioner kroner. Dette er billigere enn et ambulansehelikopter til 20 millioner, men teknologien kan også være en begrensning. Størrelse er ingen begrensning. De minste veier ti gram og de største opptil flere hundre kilo kilo. Det krever tillatelser, som avtales med Luftfartstilsynet.

Soldrevet drone: Skal fly i ett år uten å lande

- Hva er utfordringene for forskning på droneteknologi?

- Materialvitenskapsforskningen fokuserer på minst mulig vekt. Droner må være robuste, men samtidig så lette som mulig. De fleste inneholder ulike typer batterier. Vekt og kapasitet på batterier er en egen forskning. Flytid har også stort fokus. For å få lang flytid, må vi ha bedre batteriforskning. Idag kan vi kun fly opptil en halv time med de store dronene. Det forskes endel på hvordan en drone oppfører seg i vind og vær når den er lettvektig og skal brukes til ulike formål. Ved ekstremvær må jo droner oppføre seg på en stabil måte. For langdistanseflyging trengs aksept fra samfunnet. Utfordringen er om vi kan akseptere å ha dronene over oss eller ikke. Ellers er trafikkledelse en utfordring. Hvordan unngå kollisjoner om noen hundre droner er i luften samtidig? Her må man teste mye. De største dronene du vil se neste ti år er på størrelse med helikopter og driver taxi- og ambulansetransport. I USA kommer dronetaxi for opptil fire passasjerer innen fem år. Man kan ha de største dronene allerede idag, men jeg tror ikke at vi ser det her før om fem–ti år.