HV-soldater på øvelse konfrontert av væpnet politi

Heimevernssoldater på skyteøvelse i Gjesdal i Rogaland ble overraskende konfrontert av væpnet politi. Det sier distriktssjef for HV i Agder og Rogaland Øystein Fossum Nilsen til Stavanger Aftenblad.

Politiet hadde fått melding om en eller flere personer som var bevæpnet, og rykket ut.

– Det er skummelt at soldatene i sitt hode er i en øvingssituasjon. De leker at de har skarp ammunisjon og opptrer deretter når de blir konfrontert, sier Nilsen.

Distriktssjefen sier at noen av soldatene tok til våpnene sine i hendelsen. De hadde løsammunisjon i våpnene.

– Jeg er glad for at dette var voksne mennesker som beholdt roen. De skjønte etter hvert at politiet ikke var en del av øvelsen, og det ble opprettet dialog, sier Nilsen.

HV-øvelsen med 4000 personer siden 18. mars hadde vært varslet i god tid, og området i Skurve i Gjesdal i Rogaland har heimevernet brukt til skytetrening i mange år.

– Men dette er en situasjon vi må lære av. Det skal ikke skje at vi opererer i samme rom som politiet uten at begge vet hvem den andre er, sier han.

Stabssjef Håkon Strand i Sørvest politidistrikt svarer ikke på om politipatruljen hadde skarp ammunisjon.

– Politiet er vant til å stå i usikkerhet i oppdrag. Vi må ofte agere basert på mangelfull informasjon. Det påvirker hvordan vi tilnærmer oss oppdraget, sier han.

Politiet sier at Heimevernet i etterkant har gjennomgått rutinen for å informere om sin aktivitet.

– Samarbeidet og dialogen mellom Sørvest politidistrikt og HV08 er meget godt i alle sammenhenger, sier Strand til Aftenbladet.