Hurum er mest aktuelt for ny fabrikk til sprengstoff

Hurum peker seg ut som det mest aktuelle alternativet for etablering av ny sprengstoffproduksjon, ifølge en pressemelding.

Det er Chemring Nobel som skal utvide sin produksjon, som i dag gjøres i Asker. De er en av to store produsenter av høyeksplosiver i Europa. Økt etterspørsel etter sprengstoff til våpen gjør at de må utvide.

Forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) sier at sprengstoffet er avgjørende i produksjon av luftvernmissiler, artillerigranater og andre typer våpen og ammunisjon.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold – Vi har redusert antallet IT-systemer fra 14 til 5

Nytt produksjonsanlegg vil legge beslag på store arealer og må i realiteten ligge langt fra steder folk bor og ferdes. Dette fordi de forskjellige delene av produksjonen må ligge fysisk spredt, og det trengs en stor sikkerhetssone rundt.

I tillegg har Chemring Nobel krav til at anlegget må ligge forholdsvis nært det eksisterende anlegget i Asker, slik at kompetanse effektivt kan brukes begge steder.

Har vurdert flere steder

Flere steder skal ha blitt vurdert ut fra kravene som er satt, ifølge pressemeldingen.

– Vi har overordnet vurdert fordeler og ulemper ved ulike lokasjoner. Så langt peker datagrunnlaget på Hurum, også sett i lys av at det er her det er mest realistisk å etablere eventuell ny produksjon raskt, sier forsvarsministeren.

Neste fase av mulighetsstudien skal gi grunnlag for investeringsbeslutning.

Helge Husby, administrerende direktør I Chemring Nobel, er glad for at regjeringen går videre med mulighetsstudien. Arkivfoto: Mathias Klingenberg

Administrerende direktør Helge Husby i Chemring Nobel sier i meldingen at de er glade for at regjeringen har konkludert med å gå videre i mulighetsstudien.

– Vårt mål er å se om det er grunnlag for å etablere et nytt anlegg: med høyeste grad av sikkerhet, med lavest mulig miljømessig fotavtrykk og med så små naturmessige inngrep som mulig, sier Husby.

Har fått reaksjoner

Planene har tidligere vakt reaksjoner, ettersom de vil legge beslag på store områder.

– Vi har hatt et møte med departementet, der vi stilte mange spørsmål de ikke kunne svare på. Det virker som de har forhåndskonkludert, sa Håvard Kilhavn i Naturvernforbundet Hurum og Røyken nylig til TU.

Mulighetsstudien har blitt omtalt som en skinnprosess av Stange-ordfører Truls Gihlemoen (Frp). Stange kommune tilbød et tidligere deponiområde med god infrastruktur og nærhet til jernbane og E6. Befaring ble aldri gjennomført, ifølge Gihlemoen.

Det har vært begrenset åpenhet om de konkrete vurderingene. Rapportene som ligger til grunn er ikke publisert, med henvisning til gradert informasjon om militære forhold.

Chemring Nobel har selv gitt uttrykk for at de ønsker å bygge fabrikken i Hurummarka. Fabrikken vil, ifølge en analyse Menon Economics har gjennomført for dem, bidra med nær 1000 arbeidsplasser over tid.

Fem kvadratkilometer

Fabrikken vil legge beslag på fem kvadratkilometer. Chemring Nobel har satt som krav at reisetiden fra deres fabrikk på Sætre i Asker ikke overstiger tre timer.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Dine rettigheter i sommerjobben

Arealet må ligge maksimalt 500 meter over havet, og adkomsten må være under én kilometer unna hovedveinettet. De må også ha nærhet til strøm, samt trafoer på regional- og sentralnettet.

Chemring Nobels eksisterende aktivitet i Asker har fra før møtt kritikk for sitt utslipp av nitrogen i Indre Oslofjord, og har allerede fått tillatelse til å doble utslippet til 95 tonn årlig ut 2027.