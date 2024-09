Saken er sampublisert med Energi og Klima.

Danske Dan Jørgensen får ansvaret for energi, mens svenske Jessika Roswall får ansvaret for miljøsaker.

Kommisjonens president, Ursula von der Leyen, er alt godkjent av Europaparlamentet. De 26 andre skal nå utspørres av parlamentet og vanligvis er det to-tre som ikke blir godkjent. Denne prosessen kan vare frem til slutten av november eller begynnelsen av desember.

Von der Leyen-kritiker

Spanske Teresa Ribera er 55 år gammel og sosialdemokrat. Hun er en meget erfaren klimapolitiker, men også blant dem som har kritisert von der Leyen for ikke å være tøff nok i klimapolitikken.

Hun ledet både energi og miljø/klimaministermøtene under det spanske formannskapet annet halvår i 2023. Dette var en periode da mange av de viktige lovene i «Fit for 55» ble vedtatt. Lover som nå skal gjennomføres i medlemslandene og sikre at EU kutter utslipp med 55 prosent i 2030, målt i forhold til 1990-nivå.

Det er ventet at Ribera møtes med en viss skepsis i deler av Europaparlamentet, fordi hun er en kjent kjernekraft-motstander.

To store jobber

Nå får hun ifølge kommisjonspresident Ursula von der Leyen det overordnede ansvaret for å videreføre det grønne skiftet. Hun skal også ha ansvaret for konkurransepolitikk.

Von der Leyen sa at hennes ansvar blir samtidig å dekarbonisere og reindustrialisere EUs økonomi.

Det betyr blant annet ansvaret for å gjennomføre den omfattende dekarboniseringen av industrien som von der Leyen varslet da hun i juli la frem programmet for Kommisjonens arbeid de neste fem årene.

Kommisjonen skal i løpet av sine 100 første dager, komme opp med mer detaljer om dette.

Kvinnedominans i toppen

I dag har Kommisjonen både visepresidenter og «excecutive» visepresidenter. Nå strammes dette inn. Det blir bare seks «excecutive»-visepresidenter, hvor fire er kvinner og to er menn. Ribera er en av disse fire.

Men Ribera blir ikke alene på dette klimaområdet. Den nederlandske kommissæren Wopke Hoekstra kom for vel et år siden inn i Kommisjonen da Frans Timmermans forlot den. Han ble da ansvarlig for klima. Det får han fortsatt, med ansvaret for «netto-null, ren vekst og for klimadiplomati.» Den tidligere nederlandske finansministeren får også ansvaret for skatt.

Mange om beinet

Under pressekonferansen ble von der Leyen spurt om ikke de to porteføljene til Ribera og Hoekstra overlapper hverandre, og hvem vil da være den som bestemmer. Kommisjonens president svarte ikke direkte, men viste til at det innenfor en rekke områder i Kommisjonen vil det være viktig at de ulike kommisjonsmedlemmer koordinerer arbeidet på en god måte.

Også i dag er Maroš Šefčovič den som er executive visepresident med det overordnede ansvaret. Han flyttes til handel og økonomisk sikkerhet, og strippes for den eksklusive tittelen. I den Kommisjonen som nå går ut har han også hatt ansvaret for EØS-avtalen. Hvem som får det ansvaret, blir trolig kjent når von der Leyen i mer detalj redegjør for de enkeltes ansvarsområder.

Danmark får energi

Dan Jørgensen som i mange år var Danmarks energiminister får ansvar for energi. Han er sosialdemokrat og tidligere medlem av Europaparlamentet. Han får også ansvaret for et nytt område, nemlig sosial boligbygging. Energieffektivisering blir her viktig.

Ifølge von der Leyen blir en av hans hovedoppgaver å bidra til lavere energipriser, investere i mer ren energi, og kutte EUs avhengighet av import.

Danmark har spilt en meget aktiv rolle, ikke minst i utviklingen av havvind i EU. Men er også langt fremme når det gjelder å satse på karbonfangst og -lagring.

Den tidligere svenske europaministeren fra det svenske høyrepartiet Moderaterna, Jessika Roswall, får ansvaret for miljø, sirkulærøkonomi og vann og dermed et viktig ansvar for EUs naturpolitikk.

Hav og landbruk

Andre kommissærer med ansvar for saker som streifer klima, er hav og fiskerikommissær Costas Kadis, som er tidligere landbruksminister på Kypros.

Transport er også viktig for det grønne skiftet. Apostolos G. Tzitzikostas fra Hellas får ansvaret for bærekraftig transport og turisme.

Landbruket er blant de sektorer som det er mye politisk bråk om. Det står også overfor betydelige klimapolitiske utfordringer. Christophe Hansen, kommer fra vervet som medlem av Europaparlamentet for EPP (konservative). Han er fra Luxembourg og blir kommissær for landbruk og mat.