Høyre vil la forsvarsindustrien teste våpendroner

– Et av læringspunktene fra krigen er at droner har hatt svært stor betydning langs fronten. Da skulle det bare mangle at vi umiddelbart tilrettelegger for at norsk forsvarsindustri kan teste droner med våpen i Norge, sier leder for Stortingets utenrikskomité, Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Mandag legger Høyre fram et forslag i Stortinget om saken. Ifølge VG blir forslaget fremmet som en del av behandlingen av stortingsmeldingen om droner og ny luftmobilitet, og blir dermed også votert over mandag.

Nammo har lenge bedt om lov til å få teste slike droner, men det har tatt tid å få en avklaring.

