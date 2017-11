Statsminister Erna Solberg la i juli frem en kompetansereform under et valgkampbesøk i Haugesund. Her står det blant annet at det skal bli enklere å kombinere Nav og utdanning. Fremdeles kan ikke Høyre svare på hvordan de har tenkt å gjøre det enklere - ei heller hvem det skal bli enklere for.

(Audun Braastad / NTB scanpix)