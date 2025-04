Hovedflyplassen ga området enorm vekst 

– Befolkningsveksten har vært betydelig i området etter etableringen av hovedflyplassen. Det har gjort Jessheim og områdene rundt til en hotspot for utvikling og teknologi. Mange bedrifter har etablert seg her for å være nærmere markedene. De vil rett og slett tettere på verden og eksportmarkedet sitt, forklarer Kristina Fritsvold Nilsen.

Hun er ny administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TU Media. Med sine seks år som regiondirektør i Amedia Romerike/Innlandet og administrerende direktør i Romerikes Blad har hun god oversikt over hva som rører seg på Romerike.

Gardermoen er en motor

I ukens episode av podkasten Teknisk sett fikk vi den nye TU-sjefen med til Innovasjon Gardermoen på Jessheim, der vi møter daglig leder Remy Skogstrand.

Teknisk sett fra Jessheim. Fra høyre daglig leder Remy Skogstrand i Innovasjon Gardermoen, toppsjef Kristina Fritsvold Nilsen i TU Media og teknologiredaktør Jan Moberg i TU. Foto: Remy Skogstrand

Til sammen er de to gode kjennere av regionen. De kan fortelle om veksten og hva som ble etablert i kjølvannet av hovedflyplassen for et kvart århundre siden. Og ikke minst om hvordan utviklingen og etableringen av teknologimiljøer og næringsaktiviteter nå preger området.

Størst på fisk i landet

Et kuriøst resultat av utviklingen de siste tiårene er at regionen nå er Norges største innen fiskeri (!). Dette uten at det er særlig med «vannveier» i området.

– Vi er Norges største fiskeeksportkommune, forteller Skogstrand.

– For all fisk som skal ut av landet, går via næringsparken på Gardermoen. Vi har mye høyteknologisk logistikk her. Men det er god plass til flere, innen både fiskeri og teknologinæring.

Urbant liv er viktig

Både Nilsen og Skogstrand har klare oppfatninger og visjoner om fremtiden for utviklingen av teknologirelaterte bedrifter på Romerike. En utfordring de begge nevner, er behovet for å tiltrekke seg både riktig og tilstrekkelig kompetanse.

– Utviklingen videre handler ikke utelukkende om teknologi, men også om livskvalitet. Her har vi høye naturverdier, noe som gir en unik kombinasjon av urbant og ruralt liv, presiserer Skogstrand.