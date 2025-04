Statens vegvesen la i dag fram den endelige reguleringsplanen for det gigantiske prosjektet med broer og ny vei mellom Bjørnafjorden og Stord.

Tidligere var det beregnet at prosjektet skulle koste 46,2 milliarder kroner. Tallet har nå blitt oppjustert til 53,7 milliarder, skriver NRK.

Reguleringsplanforslaget er trolig det mest omfattende Statens vegvesen noen gang har laget, med over 7000 sider. Planen inneholder det som kan bli den lengste broen i Norge og verdens lengste flytebro.

Vegvesenet forklarer kostnadsøkningen med flere årsaker, blant annet endret krav til veibredde.

I dag går E39 mellom Bjørnafjorden og Stord via ferjesambandet Halhjem–Sandvikvåg. Hordfast er en del av prosjektet Ferjefri E39.

Men framtiden for den ferjefrie veien er usikker. Prosjektet var ikke lenger en prioritet da Nasjonal Transportplan ble vedtatt i Stortinget i fjor. Høyre-leder Erna Solberg har dog sagt at hun garanterer at veien blir bygd om det blir borgerlig flertall.