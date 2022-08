Professor i «Program for industriell økologi» ved institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU, Francesca Verones jobber med å etablere det store bildet når vi forbruker materialer. Det vi må innse er at menneskenes materialbruk har innvirkning på en lang rekke områder. Én ting er råstoffene som går med til selve produksjonen. Det er lett å regne sammen. Men vi må også se på energiforbruket, utslipp til vann og luft og legge til bruken av areal og natur.

Ser vi bare på kvantum av plast kan vi lett få feil inntrykk av den totale miljøbelastningen. Av og til er plast å foretrekke fordi det veier lite og kan resirkuleres. Glass høres bedre ut, men bruker mye drivstoff og andre ressurser når det skal samles inn og vaskes for gjenbruk.

Store selskaper er blitt mer oppmerksom på sitt totale miljøavtrykk og hvordan vi skal forstå livsløpet til produktene de fremstiller. EU går foran og trykker på og deres Green Deal vil forsterke effekten av hvordan vi forbruker materialer.

