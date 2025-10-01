Historisk svak start på høsten: Tre av ti tog forsinket i Oslo i september

– Dette er en historisk svak september, sier Roger Wold, sjef for punktlighet i Bane Nor, til P4-nyhetene.

Wold forklarer at det har vært forbedringer etter at Drammen stasjon har åpnet, men at det har vært begrensninger i infrastrukturen. Dette har ført til at togene har kjørt saktere inn og ut av stasjonen.

– Det blir forbedret fremover. Det har også vært noen utfordringer med å bruke sporene riktig, som vil løse seg.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Kunstig intelligens forvandler museumsturen

Også Kolbotn stasjon er sårbar for forsinkelser fordi den fornyes. Der kjøres det på enkeltspor.

– I tillegg har togene på Østfoldbanen prestert betydelig dårligere enn tidligere, sier Wold.

Toget regnes som forsinket hvis det når fram til endestasjonen fire minutter eller senere etter planlagt ankomst. Bane Nors mål er at 85 prosent av togene skal være i rute i morgen- og ettermiddagsrushet i Oslo.

– Det er ikke annet å gjøre enn å beklage. Vi ønsker like mye som andre at togene skal gå i rute. Og så er det en aldrende infrastruktur med sine utfordringer, sier Wold.

– På litt lengre sikt er det flere lys i tunnelen. Men for at ting skal bli bedre, må vi gjennom en periode som er litt tøffere.