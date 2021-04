Hercules-flyet var 44 meter fra å kollidere med ei øy utenfor Lofoten

Dette blir ei uke der Forsvaret mottar leksjoner om sikkerhetskultur, læringskultur og risikohåndtering:

Onsdag kommer den endelige rapporten etter fregattforliset, og mandag morgen publiserte Statens havarikommisjon rapporten etter at et av Luftforsvarets C-130J Hercules-fly var nær ved å fly inn i fjelløya Mosken rett sør for Lofoten 11. mars 2020.

– Det var i stor grad tilfeldigheter og fartøysjefens handling i siste øyeblikk som forhindret at Luftforsvaret mistet enda et C-130J med mannskap. Dersom manøveren til det første flyet i formasjonen hadde blitt initiert mindre enn ett sekund senere ville det ha medført et katastrofalt sammenstøt med fjelløya Mosken, skriver Havarikommisjonen i rapporten.

Dette er en av de første havarirapportene som omhandler forsvarssektoren etter at Havarikommisjonen fra 1. juli 2020 fikk oppgaven med å undersøke ulykker og hendelser også her.

Den alvorlige hendelsen skjedde under vinterøvelsen Cold Response i fjor og to C-130J transportfly var involvert. Det ble trent på formasjonsflyging under visuelle forhold i lav høyde med bruk av nattoptikk («Night Vision Goggles», NVG). I tillegg var dette en såkalt utsjekkstur for én av flygerne.

Formasjonen havnet utilsiktet nær øya Mosken, og det fremste flyet i formasjonen måtte foreta en unnamanøver for å unngå kollisjon med terrenget. Flygeren responderte raskt da øya dukket opp, men det var få sekunder og små marginer som sto mellom dette og en katastrofe.

Det var åtte personer om bord i flyet.

C-130J Hercules-flyet klarerte terrenget med 44 meter.

Trenger ny tilsynsmyndighet

Ifølge Havarikommisjonen var dette et autorisert oppdraget med for høy risiko og det var ikke i tråd med regelverket for operasjoner med C-130J.

– Autoriseringsprosessen fungerte dermed ikke som sikkerhetsbarriere. Underveis avvek formasjonen fra forhåndsplanlagt rute og det var flere momenter ved besetningssamarbeidet som sviktet, heter det i rapporten.

SHK mener at hendelsen har sammenheng med svakheter i Luftforsvarets sikkerhetsledelse, leveransepress kombinert med underbemanning og en prestasjonskultur, samt utilstrekkelig tilsyn og oppfølging. Luftforsvarets ledelse hadde ikke fanget opp svakheter i sikkerheten ved 335 skvadron. Dimensjonering av oppdrag i forhold til ressurser var heller ikke tilstrekkelig ivaretatt av Luftforsvaret.

Det fremmes tre sikkerhetstilrådinger:

Luftforsvaret bør gjennomgå og forbedre sine prosesser for risikostyring. Dette med hensyn til identifikasjon av farer, sikkerhetsbarrierer og risikomomenter, samt akseptkriterier, krav til kompenserende tiltak og oppfølging av disse.

Luftforsvaret bør foreta en kartlegging for i størst mulig grad å kunne beskrive og forstå organisasjonens kultur med hensyn til sikkerhet både på ledelsesnivå og i operative avdelinger.

Den tredje tilrådingen har kanskje størst implikasjoner. Havarikommisjonen peker på at undersøkelsen har vist at Luftforsvarets sikkerhetsledelse, interntilsyn og oppfølging av 335 skvadron har vært utilstrekkelig. Luftforsvarets ledelse hadde dermed ikke fanget opp svakheter i sikkerheten ved 335 skvadron.

Havarikommisjonen stiller spørsmål ved om Luftforsvaret selv er i stand til å avdekke og korrigere egne systemiske sikkerhetsproblemer, og mener undersøkelsen avdekker behov for et eksternt tilsynsorgan.

Statens havarikommisjon tilrår Forsvarsdepartementet å etablere en uavhengig og helhetlig militær luftfartsmyndighet (tilsynsmyndighet). Denne luftfartsmyndigheten må tilføres nye ressurser og ikke gå på bekostning av virksomheten i Luftforsvaret, skriver SHK.

Likheter med Kebnekaise-ulykken

Åtte år før nestenkollisjonen med Mosken omkom alle fem om bord da C-130J Hercules-flyet «Siv» fløy rett inn i det svenske fjellet Kebnekaise. Det skjedde torsdag 15. mars 2012, og også den gang ble flygingen gjennomført i forbindelse med øvelsen Cold Response.

Det ble ganske raskt klart at ulykken ikke skyldtes noen teknisk svikt. I stedet konkluderte den svenske havarikommisjonen med at det var alvorlig systemsvikt, både hos det norske Luftforsvaret og det svenske Luftfartsverket (LFV), som var ulykkens grunnleggende årsak.

Havarikommisjonen mener det er likhetstrekk mellom ulykken og den alvorlige hendelsen:

Et vesentlig moment i Kebnekaise-ulykken var at besetningen forholdt seg til klareringen fra tårnet i Kiruna til en flyhøyde som ikke ga tilstrekkelig terrengseparasjon. I Mosken-hendelsen innebar oppdraget for høy risiko og var ikke i tråd med regelverket for operasjoner med C-130J.

Undersøkelsen av Kebnekaise-ulykken gikk grundig inn i C-130Js installerte systemer for varsling av når flyet flyr for lavt. GCAS («ground collision avoidance system») samarbeider med luftfartøyets radarhøydemåler og ser nedover, mens TAWS («terrain awareness and warning system») ved hjelp av terreng- og hinderdatabaser ser fremover og nedover langs flyets retning.

Ifølge rapporten var flygerne den gang ikke var helt klar over GCAS/TAWA-systemets begrensninger nord for 60. breddegrad, der det ikke er dekning.

– I begge tilfeller kunne TAWS-systemet, dersom det hadde vært tilgjengelig, fungert etter intensjonen og blitt betjent slik det er designet, advart besetningen om faren for kollisjon med terreng. Et uklart og komplekst regelverk og svakheter ved sikkerhetskultur kan også ha vært underliggende faktorer til begge hendelser, skriver Havarikommisjonen i rapporten som kom mandag.

(Saken oppdateres)