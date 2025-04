Prosjektet vi snakker om, har fått navnet Nysnø og er en KI-basert interaktiv tegneløsning som kombinerer kunst og teknologi.

Ved hjelp av nettbrett med penn kan du selv forsøke å tegne som den store kunstneren. Når du er ferdig med din digitale skisse, leter systemet i et arkiv blant 7000 av Munchs verk som er lagret digitalt. Kunstig intelligens (KI) vil deretter matche din skisse med hva som finnes i arkivet. Er du heldig, treffer du med din versjon av Skrik, Vampyr eller Pikene på broen.

En annen mulighet er å tegne hva som helst og se hva KI-motoren viser frem. Denne strategien har ført til at flere skal ha oppdaget Munch-verk de aldri tidligere har kommet over – eller visste eksisterte.

Sammen med Tata

Konseptet er utarbeidet av museet og institusjonen som bærer kunstnerens navn i Bjørvika i Oslo. Den tekniske løsningen er utviklet i samarbeid med Tata Consultancy Services (TCS).

– Sammen har vi funnet frem til en opplevelse som bidrar til å gjøre Munchs mindre kjente verk mer tilgjengelige for publikum. Det å oppdage disse verkene er spennende og og gir nye perspektiver på kunstnerskapet, forteller Birgitte Aga, som er leder for innovasjon og forskning ved Munch.

Fremtidens museum

Så langt har publikum lagt igjen nesten 60.000 skisser i systemet, som for øvrig er en lokal KI-motor der publikum ikke legger igjen eller deler personlig informasjon. Sannsynligheten for at du blir oppdaget eksternt for dine banebrytende tegneferdigheter, er dermed relativt lav. Dessverre for noen, kanskje. Men helt OK for de fleste av oss.

Birgitte Aga og Jan Moberg i dyp konsentrasjon i lab'en Nysnø. Foto: Arash A. Nejad

– Museer må utvikle seg til å bli mer enn utelukkende fysiske samlinger. Vi er forvaltere av unike data. Dette prosjektet er med på å utvikle forståelse for hvordan vi kan anvende dataene og teknologien på en god måte, sier Aga.

– Jeg tror museene kommer til å få et mye mer bevisst forhold til hva dataene våre er.

