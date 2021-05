Her kan du dusje tre meter under vann

Kommunen mellom Oslo og Drammen 177 km kystlinje, men begrenset med gjestehavner. Nå kommer 30 nye gjesteplasser på Vollen Marina på Slemmestad, i tillegg til ti eksisterende plasser.

Den blir ikke helt som andre gjestehavner. Som de fleste andre er den bygget opp med en rekke sammenkoplede flytebrygger. Den største av disse, hovedelementet, er utstyrt med kjeller. Når gjestene har lagt til havn har de treningssenter, dusj, toalett og vaskemaskiner tilgjengelig tre meter under havoverflaten. Kjelleren måler 50x5,3x3,35 meter.

Den undersjøiske betongkonstruksjonen er dimensjonert for å stå imot korrosjonsangrep fra det salte sjøvannet i 50 år og veier 750 tonn.

Fra oppdrettsanlegg til gjestehavn

Anlegget er levert av Marina Solutions, som fikk støpt konstruksjonen i tørrdokk hos Ulstein Betong Marine As. Derfra er den slept rundt kysten og plassert i Asker.

Bedriften i Ulsteinvik er landets største leverandør av fôrflåter til oppdrettsnæringen, og har levert slike siden 1988. Men gjestehavner med dusj og treningssenter er nytt.

Tov Lerheim fra Maina Solutions viser hvordan betongen er brukt til å balansere den flytende kjelleren. Foto: Joachim Seehusen

Asbjørn Trondstad, daglig leder i Ulstein Betong Marine sier at som han kjenner til er det, i tillegg til dem selv kun to andre bedrifter som noen gang har laget slike produkter. En på Karmøy og en i Bergen.

– En utfordring var fukt og kondens. Vi har løst det ved å legge 10 cm eps, ekspandert polystyren eller isopor, på innsiden av ytterveggen og over bunnplaten i betong er det innstøpt 10 cm eps med ytterligere 10 cm betong på innsiden av eps-laget før vi la på innvendig isolasjon og kledning, forteller Trondstad.

TEK17 går til sjøs

I tillegg er det montert et ventilasjonsanlegg med avfukting. Etter at flytebryggen med kjeller forlot tørrdokken ble den finjustert og balansert med ytterligere noe betong her og der. Deler av det er lagt på veggene, mens annet er støpt rett på gulvet.

For leverandøren, Marina Solutions byr ikke betongkonstruksjonen på problemer, før første leveranse hadde de hatt en pilot plassert utenfor Stadt et års tid, med en rekke sensorer. Deretter ble løsningen sertifisert.

– Så kommer de plutselig med noe som må godkjennes etter TEK17, det var nytt for oss, men vi fikk løst det sammen med underleverandørene. Det ble et utviklingsprosjekt, sier salgsansvarlig Tov Lerheim.

Prosjektleder Finn Audun Bostad hos Vollen Marina bekrefter at gjestehavnen har vært gjennom en ordinær byggesøknad hos kommunen, og godkjent etter byggteknisk forskrift. Det viste seg vanskelig å beregne varmetapet mot vann. Helt nøyaktige beregninger lot seg ikke gjøre, men kommunen anerkjente anslagene som rådgiveren leverte, og byggetillatelse ble gitt.

1000 volt

En vel kjent kilde til frustrasjon hos båtentusiaster er varierende og for lav spenning på gjestehavner. Bostad forteller at når de først tok millioninvesteringen ville de gjøre det skikkelig. På land er det montert en trafo som øker spenningen fra 400 til 1000 volt. I det tekniske rommet i flytebryggen er det nok en trafo som tar strømmen ned igjen til 400 volt.

– Det er over 300 meter fra trafoen på land, og ytterligere 150 meter ut til den ytterste båtplassen, da hadde ikke spenningsfall vært til å unngå uten denne løsningen, sier Bostad.

Kjelleren er foreløpig ganske tom. Alle tekniske installasjoner er på plass, det samme er seks dusjer og fire toaletter. Treningssenteret venter på vekter og annet utstyr og vaskemaskinene er heller ikke montert ennå.

Derimot er en stor septiktank med vakuum som gjør det mulig for fritidsbåtene å tømme kloakken på lovlig måte klart til bruk.

Bryggen har, i tillegg til kjelleren, et kontorbygg på toppen. Hele konstruksjonen er festet med fire to-tonns ankre og kjettinger.

Fraktskip skaper erosjon

Blant de største utfordringene denne nye gjestehavnen møter er ro-ro skipet Color Carrier som passer med hastigheter godt over 18 knop. Det gir store bølger som også skaper erosjon. Bryggen er konstruert for å fungere som bølgedemper.

– Overfor kommunen måtte vi levere erosjonsberegninger som vi fikk Norconsult til å gjøre. Men det later til at rederiene ikke blir møtte med noen krav i det hele tatt. Vi har forsøkt å få dem i tale, sier Bostad.

Mens Teknisk Ukeblad besøker marinaen passerer et lasteskip et godt stykke utpå fjorden. Bostad har en app på telefonen som viser at den gikk med en fart på 18,5 knop. Det er visstnok ikke uvanlig at store skip passerer Drøbak med tilsvarende hastigheter.