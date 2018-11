Her kan du åpne Lofoten og Vesterålen: Tidligere SV-politiker har laget brettspill om norsk oljevirksomhet

Tor Egil Braadland, som blant annet har jobbet på Stortinget for SV i 12 år, har utviklet et brettspill med utgangspunkt i norsk oljevirksomhet.

I spillet kan du bygge ut olje- og gassfelt på norsk sokkel, hvor det mest oppsiktsvekkende er at det her er åpnet for oljevirksomhet i Lofoten og Vesterålen.

Og når det omstridte området er bygget ut, slutter også spillet.

– Det morsomme svaret på det, er vel at det kan ses på som et slags endetidstegn. Og så måtte spillet ha en slutt, sier Braadland til Teknisk Ukeblad.

TU inviterte representanter for fem ulike organisasjoner med tilknytning til oljebransjen for å teste spillet. Resultatet kan du se i videoen over.

Tar utgangspunkt i teknologi

Brettspillet «Offshore» er det første strategiske brettspillet om norsk oljevirksomhet. Det kommer ikke ut før til neste år, men for at spillforlaget skulle tørre og satse på å trykke det opp, måtte skaperen forhåndsselge minst 300 eksemplarer. Det har han klart med god margin.

Dermed blir det en jubileumsutgave, som vil markere 50-årsjubileet for for funnet av Ekofisk-feltet i 1969 – som ble starten på det norske oljeeventyret.

Tor Egil Braadland er mannen bak brettspillet med utgangspunkt i norsk oljehistorie. Foto: Eirik Helland Urke

Den tidligere SV-politikeren er over gjennomsnittet glad i brettspill, og har brukt 14 år på å utvikle strategispillet, som har norsk oljehistorie som utgangspunkt.

– Noen synes det er litt merkelig at jeg som er SV-er lager et spill om norsk olje- og gassvirksomhet. Det skjønner jeg. Men jeg er tydelig på at dette er et spill laget i dyp respekt og beundring for teknologien, folkene og bragdene, forklarer han.

Derfor tar også spillet utgangspunkt i teknologi, og ikke politikk.

Brettspillet «Offshore» kommer ut til neste år, i forbindelse med 50-årsjubileeet til Ekofisk-funnet i 1969. Foto: Eirik Helland Urke

– Målet var å lage et spill som viser hvor viktig teknologien har vært for å stadig kunne bryte nye barrierer. Det er et underliggende premiss at det er teknologien og ikke pengene som er driveren, forklarer han.

Helt uten politikk er spillet likevel ikke. Både Lofoten og Vesterålen og gasskraftverk har funnet sin vei inn på brettet.

– Det har vært så omstridt, disse sakene har vært noe av de mest betente vi har hatt i norsk politikk de siste årene. Så da syntes jeg det var gøy å ta det med, påpeker han.

TU inviterte til prøvespilling av «Offshore». Hvem som vant kan du se i videoen øverst i saken. Fra venstre: Eli Haugerud (Tekna), Jørn Prangerød (Fellesforbundet), Tone Tønnessen (Nito), Johnyy Håvik (Industri Energi) og Mariann Forsberg (Norsk Olje og Gass/Den nye oljen). Foto: Eirik Helland Urke

Nordsjødykkere og Condeep

Kort forklart er hver spiller et oljeselskap som skal åpne og bygge ut nye oljefelt på norsk sokkel. De mest kjente oljefeltene er med, inkludert noen av nyere dato som ikke er i produksjon ennå, som Johan Castberg, og Lofoten og Vesterålen, hvor det som kjent ikke er åpnet for konsekvensutredning av området.

For å få lov til å bygge ut et felt må du ha de rette teknologiene tilgjengelig. Og oljeteknologien er slik den faktisk ble utviklet og brukt i Nordsjøen.

Her kan du bruke nordsjødykkere, som gir deg fordeler mens spillet pågår, men minuspoeng til slutt, du kan utvikle condeep-plattformen, betongplattformen som ble brukt blant annet på Ekofisk og Troll-feltet for å øke tempoet i oljeproduksjonen, og du kan utvikle den effektive H3-riggen, som ble utviklet av og laget på Aker Mek i Oslo.

Det er også mulig å forske fram og bruke horisontalboring og CO2-injeksjon for å få ut mer av reservoarene dine, skaffe deg Rosenberg verft for å bygge billigere plattformer, bygge gasskraftverk på både Mongstad og Kårstø, bygge ut Ormen Lange med subsea-anlegg, og du kan utvikle klimavennlig elektrifisering og CO2-håndtering for å få flere poeng på slutten av spillet.

«Offshore» er et strategispill om oljeteknologi og norsk oljehistorie. Foto: Eirik Helland Urke

Hvilke felt du kan bygge ut og hvilke teknologier som er tilgjengelig og hvilke krav som stilles til teknologi, avhenger av hvor langt i spillet du er kommet. I praksis spiller man seg gjennom norsk oljehistorie.

Skal du bygge ut et felt må du også betale penger til staten. I tillegg er det mulig å samarbeide med andre spillere om å bygge ut nye felt.

Da kan man fordele den økonomiske byrden slik man også gjør i virkeligheten. Dette gjøres gjennom forhandlinger mellom spillerne. Hvem får bygge ut hva, hvem bidrar med hvilken teknologi, og hvem skal betale.