Her går den 126 tonn tunge vindturbinen over bord

Videoen viser at et feste glipper av navet, og dermed går tre turbinblader med rotor og en 3-tonns turbinbladklemme over bord. Også en pakke med tre rotormotorer, batterier, fire strømskap, smørepumper og andre komponenter havnet i sjøen, ifølge Offshorewind.biz.

Uhellet skjedde da et oppjekkbart fartøy skulle gjøre vedlikehold på havvindparken Ormonde i Irskesjøen utenfor Lake District. Fartøyet lå langs siden av vindturbinen for å bytte ut flere store deler, da delene falt i vannet.

Hvert turbinblad er 61 meter langt, og til sammen veier de 126 tonn.

Kostet trolig millioner

Ormonde ligger cirka ti kilometer utenfor vestkysten av England, på høyde med Isle of Man. Den sto ferdig i 2012 og består av 30 vindturbiner fra Repower med en effekt på 5 MW hver. De andre turbinene har gått som normalt etter uhellet.

Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye uhellet kan ha kostet, men en twitterbruker som jobber med energiinvesteringer, anslår verdien av turbinbladene til halvannen million dollar, eller 12,6 millioner kroner. «Det gir uttrykket 'skatt på havets bunn' en ny mening», skriver investoren.

Det var installasjonsselskapet MPI Offshore, eid av nederlandske Van Oord, som gjennomførte vedlikeholdet. Fartøyet ble ikke skadet i ulykken.

Eid av svenskene

Det svenske energikonsernet Vattenfall er operatør og eier 51 prosent av vindparken, mens det svenske pensjonsfondet AMF eier resten. Van Oord vant tidligere i år en fireårig kontrakt på alt vedlikehold på Vattenfalls havvindparker i Europa, totalt over 600 turbiner.

Etter ulykken advarte Vattenfall lokalbefolkningen mot å plukke opp vrakgodset som ble vasket opp i strandkanten. Restene består for det meste av glassfiber fra bladene.

– Ikke prøv å fjern delene selv, hvis du forteller oss hvor du fant det og hvor mye det er snakk om, vil vi komme og fjerne avfallet så fort som mulig. Vrakgodset er ikke farlig, men det er best å ikke røre det, bare for å være sikre på at ingen har noen uhell, skrev selskapet i en melding på søndag.

Ormonde-parken har produsert over 1,9 TWh strøm i sin levetid.