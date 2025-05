Her er stoffet som ødelegger livet i havet

Det er ikke så ofte forskere selv sier at det de har funnet, er oppsiktsvekkende. Som regel regnet de med så noenlunde hva de kom til å oppdage. Men NMBU-professor Knut Rudi og kollegene hans ble overrasket da de undersøkte 1500 prøver fra havbunnen rundt hele norskekysten og rundt Island:

– Det er egentlig veldig, veldig oppsiktsvekkende. Det vi fant, er at bakteriene var i to hovedtilstander. Enten den ene tilstanden eller den andre tilstanden, forteller han. Ikke noen mellomting, med andre ord.

Både stort og smått

– Den ene tilstanden henger sammen med høy og bra økologisk tilstand. Det vil si mye makroliv.

Makroliv er større dyr, mens mikroorganismer er bakterier og andre skapninger som er så små at de bare er synlige i mikroskop.

– Der det er bra mikroliv, er det veldig bra makroliv, forklarer Rudi.

Knut Rudi er også bekymret for planene om gruvedrift på havbunnen. Foto: Alexander Benjaminsen/NMBU

Den andre tilstanden er det stikk motsatte, både for store og små:

– Der det er dårlig mikroliv, er det dårlig makroliv.

Det vil si mye dødt organisk materiale.

– Da tenker vi at grunnen til at det er to sånne tilstander, er at mikroorganismene gjør en jobb med å holde miljøet i orden og produserer vitaminer som fisk og andre dyr trenger.

Svovel er problemet

Forskerne har også funnet den viktigste grunnen til at det står dårlig til på bunnen: Svovel. I forskjellige kjemiske forbindelser; det som heter sulfider.

– Der det er dårlig makroliv, er det også assosiert med oksidasjon av sulfider. Hvis vi har svovel til stede og bakteriene bruker svovel som næringskilde, er det en dårlig tilstand, forteller NMBU-professoren.

Som regnskogen

I en pressemelding sammenligner han mikrobene på bunnen med regnskogen. Det er fordi den gode tilstanden betyr stort utvalg i forskjellige arter, og det biologiske materialet er levende dyr og planter.

– Det er sånn det fungerer i regnskogen også. Alle næringsstoffer bindes opp i organisk liv med én gang. Hvis tilstanden er dårlig, derimot, er det lav diversitet.

Det vil si at det ikke er så mange forskjellige arter; det står dårlig til med mangfoldet.

Dårlig oppdrett

Svovel har forskerne funnet noen steder utenfor Norge og på alle stedene som er sjekket utenfor Island. Den generelt dårligere tilstanden rundt Island skyldes vulkansk aktivitet: Vulkaner slipper ut mye svovel.

– Utenfor Norge er den dårlige tilstanden funnet rundt der det er oppdrettsnæring, forteller Rudi. Men bare der oppdretterne ikke driver godt.

– Driver du ikke oppdrett på riktig måte, dannes det hydrogensulfid som felles ut med metaller som finnes i vannet. De sprer seg rundt og gir den dårlige tilstanden.

Knut Rudi viser fram en modell av en grabb som brukes til å hente inn miljøprøver fra havbunnen. Foto: Alexander Benjaminsen/NMBU

Redd for gruvedrift

Rudi knytter også den dårlige tilstanden til planene om gruvedrift på havbunnen.

– Når det utvinnes svovelrikt materiale, tenker jeg meg at det virvles opp og spres. Det er ikke en god idé. Det kan føre til en forringelse av den økologiske tilstanden, sier han.

– Disse svovelbakteriene er veldig flinke til å bruke opp oksygenet. Der det ikke er oksygen, er det ikke annet liv til stede. Vi har funnet regnskogen på havbunnen, det vil si mikroorganismene som holder liv i et rikt økosystem. Hvis vi drar inn svoveloksidering, ødelegger det regnskogen og fjerner makrolivet. Det vil kunne få uante konsekvenser.

Forvaltning

Rudi understreker at det fortsatt er veldig mye bra langs norskekysten. Nå håper han at myndighetene kan ta i bruk kunnskapen om de viktige bakteriene på bunnen.

– Vi ønsker at de som forvalter havressursene, også tar hensyn til at det finnes mikroorganismer. De er nødt til å forvalte også mikrolivet. De organismene som lever på havbunnen, er viktige for fisk, for fugler, for alt. De fjerner giftige stoffer, og det er en ekstremt viktig funksjon. Nå er ikke det tatt hensyn til: Vi forvalter havet uten å ta hensyn til noe av det viktigste for havets økologi, sier Rudi.

Artikkelen ble først publisert på nmbu.no