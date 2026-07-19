Her brukes styrtregnet til å skape trivsel i byen

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

I Norge er det kommunene som har ansvar for å for å beskytte bygninger og infrastruktur mot vær og vind. På grunn av klimaendringene må det planlegges for mye mer regn enn tidligere. Spesielt i byene er overvann en stor utfordring.

– Her er naturbaserte løsninger helt sentrale, fordi de både håndterer store vannmengder og skaper kvaliteter i nærmiljøet, sier seniorforsker Edvard Sivertsen i Sintef.

Naturbaserte løsninger betyr at man bruker naturens egne prosesser for å håndtere regnvannet. Det kan for eksempel være å åpne bekker som er lagt i rør, lage regnbed eller plante grønne tak og trær.

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Men mange kommuner har ikke ressursene som trengs for å jobbe systematisk med dette på egen hånd.

Å finne de beste løsningene krever også at det jobbes på tvers av fagdisipliner: Det holder ikke med bare teknisk kompetanse, vi trenger også å ta hensyn til miljøet og de sosiale aspektene når vi skal utvikle et område.

Testet på kommunenes planer

Seniorforsker Edvard Sivertsen i Sintef har vært med på å utvikle verktøyet Verbena. Foto: Asak Miljøstein

Dette er bakgrunnen for at Sintef har utviklet verktøyet Verbena. Det er et digitalt verktøy basert på kunnskap fra flere forskningsprosjekter om klimatilpasning, samt langvarig samarbeid mellom forskere og kommuner.

I løpet av det siste halvåret har Sintef veiledet kommuner og testet ut verktøyet gjennom arbeidsverksteder og digitale seminarer. Kommunenes egne planer og prosjekter har vært utgangspunkt for testingen. Totalt har mer enn 180 personer og mer enn 45 kommuner blitt introdusert for Verbena.

– Tilbakemeldingene så langt er at verktøyet bidrar til å styrke arbeidet med klimatilpasning, sier Sivertsen.

Synliggjør fordeler

Stine Bjerga Haga er rådgiver i Stavanger kommune og har vært med på både utvikling og testing av Verbena. Hun tror verktøyet vil øke kompetansen på naturbaserte løsninger i kommunen og være nyttig i ulike prosesser, også som et kommunikasjonsverktøy. For eksempel kan man vise hvordan man har vurdert og valgt ulike løsninger som gir tilleggskvaliteter til området.

– Vi opplever særlig stor verdi i hvordan verktøyet løfter frem den sosiale dimensjonen av bærekraft. Det viser hvordan god klimatilpasning også kan styrke nærmiljø, trivsel og folkehelse, sier Haga.

Vestland fylkeskommune har også positive erfaringer med Verbena. Rådgiver Ingeborg Klokkersund Djupevåg håper at verktøyet kan gjøre arbeidet med klimatilpasning og naturbaserte løsninger enklere og litt mer systematisk for kommunene.

– Vi har spesielt sett at det kan være nyttig som et prosess- og diskusjonsverktøy på tvers av fagmiljøer, sier hun.

Rom for forbedring

Dette er Klosterenga park i Oslo. Hovinbekken, som renner gjennom parken, har vært det mest lukkede vassdraget i Oslo. Åpne bekker kan ta unna store vannmengder og bidrar til dyre- og planteliv i byen. Foto: Ida Rambæk/Sintef

I Trøndelag har de færreste kommunene nok ressurser til å jobbe systematisk med klimatilpasning på egenhånd. En av Statsforvalterens oppgaver er derfor å bidra til at kommunene tar i bruk naturbaserte løsninger og sørge for at klimatilpasning tas inn i planer, tjenester og beredskap.

Seniorrådgiver Sandra Lilledal har erfart at kommunene i lang tid har ønsket seg gode verktøy, eksempler og erfaringer i dette arbeidet.

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– Det finnes veiledere og kartverktøy, men vi har manglet konkrete verktøy for arbeidet med klimatilpasning, sier hun.

Med Verbena og et eget nettverk for klimatilpasning har kommunene fått god hjelp.

– Verbena er et relevant og nyttig verktøy. Det bør videreutvikles, i samarbeid med kommunene, for å styrke arbeidet med klimatilpasning og naturbaserte løsninger enda mer, sier Lilledal.

Edvard Sivertsen i SIintef er enig:

– Vi har fått mange gode forslag til forbedringer, alt fra konkrete sjekkpunkter som bør med i verktøyet, til råd om hvordan det kan gjøres mer brukervennlig. Vi ser på hvordan de kan tas inn og gjøre verktøyet enda mer profesjonelt.

Denne artikkelen ble først publisert på Gemini.no