Romfart

Blue Origin-rakett eksploderte på oppskytingsrampen

Blue Origins rakett New Glenn eksploderte mens den sto klar til oppskyting i Florida. Ingen personer er skadet, sier selskapet.

Her eksploderer raketten New Glenn på oppskytingsrampen. Foto: Nasa/Jerry Pike
NTB
29. mai 2026 - 08:00

– Vi opplevde et avvik under dagens test, står det i en kort uttalelse fra Blue Origin.

– Alt personell er gjort rede for og i sikkerhet, legger selskapet til.

Testen gikk ut på å starte opp en motor mens raketten fortsatt var koblet fast. Raketten eksploderte, og det hele endte i en ildkule.

Selskapet har brukt milliarder av dollar og rundt ti år på å utvikle New Glenn. Raketten er om lag 29 etasjer høy og skal kunne gjenbruke første trinn, noe som kan gjøre den til en SpaceX-konkurrent.

Selskapets toppsjef Jeff Bezos sier at det er for tidlig å si hva som gikk galt, men at Blue Origin skal finne ut av det.

– En veldig tung dag, men vi skal gjenoppbygge det vi må og komme i gang med flygingen igjen. Det er det verdt, skriver han.

Den 98 meter høye New Glenn-raketten er spydspissen i Blue Origins romfartssatsing, særlig i kampen mot SpaceX. Elon Musks selskap utvikler nå det som skal bli den største romraketten noensinne.

Raketten avbildet på Cape Canaveral i april. Natt til fredag eksploderte den. Foto:  John Raoux / AP / NTB
