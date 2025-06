Helnorsk forskningsrakett skal skytes opp fra Andøya

Forskningsraketten skal samle støv og partikler fra grensen til verdensrommet og ta med prøvene ned igjen, opplyser Andøya Space, hvor raketten skal skytes opp fra.

MaxiDusty-prosjektet ledes av forskere fra Universitetet i Tromsø, og de har fra før skutt opp en lignende rakett i 2016. Den gangen skulle støvpartiklene kun observeres. Dette blir den andre og mer avanserte raketten de skyter opp.

Planen er å skyte opp raketten fra Andøya i Nordland mellom 30. juni og 14. juli. Etter å ha utført oppdraget sitt, skal den lande i sjøen og plukkes opp av en båt for å få tak i partiklene.

Prosjektet drives utelukkende av forskningsmiljøer i Norge.

Ved oppskytningen blir veien i nærheten stengt, og det blir sendt ut et farevarsel for skipstrafikken i nærheten av både oppskytningsstedet og der de venter at raketten skal falle ned igjen.