Hareide med havvind-forsvar: – Allerede et nytt industrieventyr

– Det er mange som snakker næringen ned, og det beskrives som en næring i motvind, med høyere kostnadsnivå, sier Hareide til NTB.

Tirsdag var han på besøk hos Aibel i Haugesund da regjeringen la fram ny strategi for leverandørindustrien til havvind. En sak Hareide mener er veldig viktig.

– Hver tredje havvindturbin i verden er blitt installert av norske rederier. Annenhver havvindturbin i Europa er blitt installert av norske rederier. Vi har 30 skip. Det er planlagt for 50 nye bare de neste fire–fem årene, sier Hareide.

– Spør du norske rederier, er det allerede et nytt industrieventyr.

– Vi har nok av vind

På Sørvestlandet, hvor Hareide befinner seg, herjer for tiden uværet Floris. Den tidligere KrF-lederen mener det er en unnfallenhetssynd om vi ikke bruker de mulighetene som ligger i havvind i Norge.

– Vi som er vestpå i dag, ser at vi har nok av vind. Og vi har alle muligheter, sier han.

Han opplever at man ser annerledes på havvind i utlandet.

– Jeg opplever at man i utlandet har sett at dette er noe vi må ta i bruk i langt større grad enn i Norge. Og norske rederier har gjort stor suksess og skapt store verdier for Norge, blant annet i utlandet. Det er flere norske aktører og leverandørindustri som leverer til denne industrien i utlandet, sier han.

Da regjeringen la fram sin nye strategi tirsdag, la de vekt på tall fra 2023 som viser at over 6000 årsverk da jobbet med havvind, og at 800 selskaper omsatte for 44,6 milliarder kroner i næringen.

– Havvind er den største driveren for eksport innen norske fornybarnæringer, og vår leverandørindustri hevder seg allerede i beinhard internasjonal konkurranse. Det er fordi de bygger videre på norsk offshorekompetanse i verdensklasse, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

LO: – Kan fylle verkstedhallene

Også LO mener at havvindsatsingen er viktig for å sikre norske arbeidsplasser.

– Norge må være med – ikke bare for å sikre kraft, men for å sikre arbeidsplasser og kompetanse i hele landet. LO er svært fornøyd med at regjeringen tar grep nå, skriver nestleder Are Tomasgård i LO i en e-post til NTB.

Han viser til at havvind kan levere store kraftvolumer og samtidig støtte opp under omstilling.

– Det kan bidra til å fylle verkstedhallene i industrien og gi aktivitet langs hele kysten. Norge har ikke har råd til å miste tid i det grønne kappløpet, skriver han.

Også Fornybar Norge var representert da den nye strategien ble lagt fram hos Aibel.

– I en tid hvor aktiviteten i petroleum vil falle, kan havvind bli en viktig omstillingsnæring. Aibel, med halvparten av omsetningen fra fornybar, er et eksempel på denne overgangsfasen, skriver Fornybar Norge-leder Bård Vegar Solhjell i en e-post.