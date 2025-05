Harde fronter i fregatt-debatten

– Det vil være en katastrofe å velge amerikansk nå.

Denne uttalelsen fra orlogskaptein og forsker Tor Ivar Strømmen til Forsvarets Forum 11. april i år fikk blodet til å bruse hos eldre herrer i Sjømilitære Samfund. Der samles pensjonerte sjøoffiserer relativt ofte for å diskutere militærstrategiske spørsmål og behov for investeringer.

De siste ukene har lobbykampen om hvilken fregatt Norge skal velge, tilspisset seg.

Det skulle bare mangle siden dette vil bli Forsvarets største anskaffelse. Kostnadene for fem, kanskje seks, nye fregatter vil beløpe seg til over 100 milliarder kroner.

Tar beslutning før valget

Forsvarsminister Tore O. Sandvik har gjort det klart at beslutningen om hvilket land som skal levere fregatter, skal tas av Ap-regjeringen. Da må den tas før høstens stortingsvalg.

De fire produsentlandene som nå kjemper om Norges gunst, USA, Frankrike, Tyskland og Storbritannia, har vært på flere besøk for å selge seg inn. Pressedekningen av frieriene har vært massiv.

Orlogskaptein Tor Ivar Strømmen er forsker ved Sjøkrigsskolen. Foto: Marius Valle

De to forskerne ved Sjøkrigsskolen i Bergen, Tor Ivar Strømmen og Ståle Ulriksen, er begge kritiske til US Navys nye fregattklasse Constellation. De mener at de tre alternativene er bedre på alle parametre som bør tillegges vekt. Det gjelder spesielt anti-ubåt-egenskaper, størrelse, pris og tid for ferdigstillelse.

Om Norge velger amerikansk, mener Strømmen det vil bli basert på at man vil tekkes president Donald Trump ved «å kjøpe seg til sikkerhet».

Forskernes utspill har utløst mye raseri og tøffe karakteristikker blant medlemmene i Sjømilitære Samfund, som har sitt styre i Bergen og lokalforeninger i Horten, Stavanger og Oslo.

En av de få som har gått ut offentlig, er kommandørkaptein Steinar R. Paulsen. Han mener den amerikanske fregatten vil være «overlegent best» til å ivareta Norges sikkerhet. Ikke minst fordi den binder oss til US Navy og Nato. Samt at den kan bygges i Norge.

Verftet som nå bygger den første fregatten for US Navy er italiensk-eide Fincantieri Marinette Marine i Wisconsin. Dette verftet eier også norske Vard Langsten, og direktør Cathrine Kristiseter Marti har uttalt til TU at de norske fregattene kan bygges i Tomrefjord.

Maritim strategigruppe

Sjømilitære Samfund har en maritim strategigruppe som skal «arbeide for økt innsikt i den vitale rollen Forsvaret og spesielt Sjøforsvaret har når våre maritime interesser skal ivaretas og beskyttes.»

Steinar R. Paulsen, kommandørkaptein og tidligere offiser og skipssjef på norske fregatter. Foto: Privat

Den engasjerer seg i en rekke militære utredninger og har gitt vesentlige bidrag til Forsvarskommisjonens rapport.

Frontene kan være tøffe da medlemmene er pensjonister som ikke lenger risikerer karrieremessige følger.

«I Norge finnes det nå folkeforførere som vil at våre politiske og militære ledere skal bedømme forholdet til USA og Nato ut fra hvordan president Trump geberder seg gjennom de neste fire år....Vi må spørre oss selv: Vil vårt lands sivile og militære ledere lytte til nevnte folkeforførere – som til de grader har iført seg kortsiktighetens skylapper – i dette tilfellet hva angår fregattkjøpet, skriver Steinar R. Paulsen i sin kronikk i Forsvarets Forum.

«Folkeførerne» er Strømmen og Ulriksen ved Sjøkrigsskolen, samt tidligere forsvarssjef, nå sjefforsker ved FFI, Sverre Diesen, som alle har uttalt seg kritisk om den amerikanske fregatten.

Velger britisk?

I et notat til sitt eget nettverk stiller Paulsen spørsmål ved at NRK Dagsrevyen lar Strømmen i marineoffisers uniform få «rakke ned på den amerikanske fregatten Constellation slik han har gjort fra første stund.»

Deretter argumenterer Paulsen imot Strømmens uttalelser og ender opp med at Constellation er best utrustet for anti-ubåt-krig og det beste luftvernet fra Aegis som vil fungere utmerket sammen med F-35 kampfly, P-8 maritime overvåkningsfly og Seahawk-helikoptre.

En tidligere marineoffiser og flaggkommandør, Jacob Børresen, balanserer mellom disse. Han har en detaljert gjennomgang i en artikkel i Stratagem og konkluderer med at den britiske fregatten, Type 26, er best om man legger mest vekt på samvirke med allierte mariner til havs i både fredstid og i krig. Blant annet fordi den er utrustet med standardiserte våpen og sensorer som er utbredt innen Nato.

Onsdag skrev DN at den britiske Type 26 også er Forsvarsdepartementets favoritt.

At den norske fregatten KNM Roald Amundsen nå deltar med den britisk-ledede hangarstyrken som øver sammen i åtte måneder i Indiahavet og Stillehavet, vil underbygge at regjeringen velger den britiske fregatten, ifølge en kilde TU har snakket med.

Erfaringene som det norske mannskapet får gjennom godt samarbeid med britene, har stor betydning for valget. Det er tross alt de som vet best hvilken fregatt de ønsker seg.