Har produsert våpen på Toten siden 1896

Nammo på Raufoss er større enn de fleste tror. Riktignok er det på Raufoss hovedkvarteret er og det meste av den teknologiske utviklingen forgår, men det store konsernet har 28 produksjonssteder i 12 land og er av de ledende på spesialammunisjon og rakettmotorer. Beslutningen om å spesialisere seg på dette ble tatt like etter andre verdenskrig.

Nordic Ammunition Corporation er det opprinnelige navnet til Nammo, som opprinnelig også hadde SAAB med på eiersiden. Nå er selskapet eid 50 prosent av finske Patria.

– Det begynte med opptrappingen til at Norge skulle bryte løs fra svenskenes harde grep, hvor man nærmet seg en situasjon hvor man måtte beskytte Norge. Så da valgte norske myndigheter den gangen å flytte ammunisjonsproduksjonen fra Oslo til Raufoss, sier Morten Brandtzæg, som er administrerende direktør i Nammo.

Med Mjøsa på den ene siden og fjellene på den andre ville man ha god tid til å forsvare seg, forteller han.

Når regjeringen nå har gitt 2000 M72 skulderavfyrte rakettvåpen fra Forvaret til Ukraina, er det Raufoss som har stått for utviklingen siden 50-tallet. Snart kommer en helt ny variant som er enda mer avansert og som kan brukes inne i bygninger. 19 år har utviklingen tatt.

Utviklingen av raketter har gjort at Nammo har produserte motorer til de kjente luft-til-luft-missilene Sidewinder. Hele 55.000 motorer er produsert siden 80-tallet, stadig raskere og mer avanserte.

Selskapet jobber også med våpen basert på RAM-jet. De vil få veldig lang rekkevidde og en hastighet på opptil seks ganger lydens. Det er veldig mye raskere enn en kanon.

Nammo er klar over at mye av teknologiutviklingen nå skjer i det sivile markedet og ikke kommer fra det militære. Det har gjort at våpenteknologene kan utvikle raskere og at noen komponenter blir både bedre og billigere.

I dag snakker vi med administrerende direktør Morten Brandtzæg i Nammo.

