Hangarskip-besøket i Oslofjorden kostet Forsvaret millioner

Forsvaret hadde utgifter på mellom tre og fem millioner kroner i forbindelse med besøket fra det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford i september.

Det opplyser Forsvaret til lokalavisen Amta, som har bedt om innsyn i hvor mye besøket kostet.

Med utgangspunkt i den høyeste summen, fem millioner kroner, betyr det at Forsvaret brukte 1,25 millioner kroner per natt hangarskipet lå ankret opp.

Oberstløytnant og talsperson Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter skriver i en epost til Amta at havnebesøket var del av en øvelse som strakte seg over nesten en måned og hadde vært planlagt i over et halvt år.

– Vi ser ikke på disse kostnadene som en utgift, men heller en investering i Norges sikkerhet, sier han.