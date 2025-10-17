Abonner
Forsvar

Hangarskip-besøket i Oslofjorden kostet Forsvaret millioner

Besøket fra det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford i september kostet Forsvaret millioner.

USS Gerald R. Ford på vei inn til Oslo, 12. september 2025. Besøket kostet Forsvaret mellom tre og fem millioner kroner.
USS Gerald R. Ford på vei inn til Oslo, 12. september 2025. Besøket kostet Forsvaret mellom tre og fem millioner kroner. Foto: Eirik Helland Urke
NTB
17. okt. 2025 - 08:37

Forsvaret hadde utgifter på mellom tre og fem millioner kroner i forbindelse med besøket fra det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford i september.

Det opplyser Forsvaret til lokalavisen Amta, som har bedt om innsyn i hvor mye besøket kostet.

Med utgangspunkt i den høyeste summen, fem millioner kroner, betyr det at Forsvaret brukte 1,25 millioner kroner per natt hangarskipet lå ankret opp.

Oberstløytnant og talsperson Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter skriver i en epost til Amta at havnebesøket var del av en øvelse som strakte seg over nesten en måned og hadde vært planlagt i over et halvt år.

– Vi ser ikke på disse kostnadene som en utgift, men heller en investering i Norges sikkerhet, sier han.

ForsvarUSS Gerald R. Ford
