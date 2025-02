– Sosiale medier har gått bort fra å være sosiale, sier Jonas Floberg Åkre.

Han er kommersielt ansvarlig for det nye norske sosiale mediet Hudd –et ordspill på neighbourhood (nabolag). Etter lanseringen i november har han og makker Eigil Tarjem lokket oppunder 40.000 brukere til appen som skal samle Norge. (Ved opptak for noen dager siden var tallet ca. 30.000).

Det var Tarjem som tok initiativet. Ideen kom etter at han flyttet og oppdaget at det var litt vanskelig å «bare ta kontakt» med de nye naboene. Etter at ideen tok form tidlig på fjoråret, har det hårete målet blitt å erstatte Facebook i Norge.

Vipps som ID-sjekk

I denne episoden av podkasten Teknisk sett kan du høre hvordan Hudd tenker rundt sin spenstige ambisjon. Noen strategiske trekk de tilbyr brukerne, er at alle – i Norge – må identifisere seg med Vipps. Det eliminerer registrering av falske profiler.

Hudd ønsker også å redusere annen støy, ved ikke å introdusere manipulerende algoritmer, ved å vise innlegg i kronologisk rekkefølge og ikke minst ved ikke å tillate bannerannonsering. Likevel mener det lille selskapet at de har en forretningsmodell som skal sørge for tilstrekkelig inntjening til å løfte de hårete planene.

– Vi får ekstremt mye feedback, sier Åkre.

Han tror brukerne ser at at de blir lyttet til og at utviklingen baseres på det.

– Folk føler at de mer med på å utforme appen.

100.000 før sommeren

Lanseringen mot slutten av fjoråret kom som en tidlig julegave til alle brukere som er lei av Facebooks «herjinger».Da vi snakket med Åkre, var de på vei mot 30.000 brukere. Målet er 100.000 før sommeren. Og hva med utlandet?

– Det kan jeg ikke avsløre i dag, ler Åkre.