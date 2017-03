Han bruker droner for å gjøre arkeologi-arbeidet lettere

I arkeologien har flyfoto lenge vært brukt til fjernanalyse av kulturminner. Med utbredelse av billige droner som kan ta video og bilder, har det imidlertid åpnet seg nye muligheter innen faget.

Kristoffer Hillesland, som studerer arkeologi ved Universitetet i Bergen, ble inspirert, og skrev masteroppgave i arkeologi om satellitt- og dronearkeologi, skriver Universitetet i Bergen på sine nettsider.

Han har utforsket hvordan skjulte kulturminner på Vestlandet kan oppdages og kartlegges ved hjelp av en kombinasjon av satellittbilder, flyfoto og droneteknologi.

Særlig multispektrale sattellittbilder, altså opptak av ulik stråling i forskjellige bølgelengdeområder, er viktig.

Slike kan avsløre om det er skjulte spor etter aktivitet i vegetasjonen.

Dokumenterer tilstand

Hillesland tok i bruk droner for å inspiserer kirketårnet ved Selje kloster i Sogn og Fjordane. Foto: Solfrid T. Langeland, UiB

Hillesland har tatt i bruk droner til å dokumentere tilstanden på kirketårnet ved Selje kloster og områdene rundt, på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.

– Droner gjorde det mye mer lettvint og tilgjengelig å dokumentere områder med dårlig tilkomst. Kollegaene mine der oppe ble helt forelsket i verktøyet, sier han til UiB Aktuelt.

Under arbeidet med masteroppgaven fant Hillesland uvanlige geometriske mønstre som skal være tegn på skjulte kulturminner.

Hillesland valgte å studere et område på Karmøy i Sunnhordland, og kom frem til at analysemetoden er mest nyttig for dem som ikke ikke kan grave etter arkeologiske funn.

Nyttig før graving

Men metoden er nyttig når man skal dokumentere et område før graving settes i gang, og etter at man er ferdig med å grave.

Droner og satellitter har ifølge Hillesland stort potensiale innen arkeologi, ettersom det gjør det mulig å undersøke store områder uten å stikke spaden i jorda.

Og selv om droner og satellitter ikke vil kunne erstatte graving, tror han at metodene kan bli et viktig tilleggsverktøy til metodene som brukes i dag.

Metodene er så langt ikke ferdigutviklet, og Hillesland håper på å jobbe videre med temaet som doktorgradsstipendiat.