Norstat har spurt i overkant av 1.000 nordmenn om deres holdning til kjernekraft på oppdrag fra foreningen. Resultatene viser et markant skille mellom folk over og under 40 år, melder Bergens Tidende.

Hele 47,1 prosent av de spurte under 40 år er «veldig enig» eller «enig» i at Norge selv bør satse på kjernekraft for å bidra til å løse klimakrisen.

Bare 20 prosent av de over 40 år deler oppfatningen. Menn er også langt mer positive til kjernekraft i energimiksen enn kvinner.