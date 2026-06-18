Hærens plan for Finnmarksbrigaden er klar

Hæren har lagt fram sin militærfaglige anbefaling for hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp, skriver Forsvaret i en pressemelding.

– En konseptvalgutredning er på en måte det beste rådet som vi har på nåværende tidspunkt, sier hærsjef, generalmajor Lars S. Lervik, til NTB.

Selve konseptvalgutredningen (KVU) ble overlevert til Forsvarsdepartementet før påske. Da regjeringen la fram sin oppdaterte plan med ytterligere 115 milliarder kroner til forsvaret fram mot 2036, var nettopp russisk opprustning på Kolahalvøya blant argumentene da planen for den nye brigaden ble framskyndet med to år.

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– Vi har prioritert oppbygging i Finnmark foran aktiviteter på Østlandet, og også her i Troms, sier Lervik.

Ingen trussel mot noen

I årene framover skal Lervik og hans kolleger bygge opp nye og styrke de eksisterende anleggene i Finnmark og helt inn mot russergrensa. På spørsmål om oppbyggingen vil øke spenningen i nordområdene, er Lervik klar:

– Nei, det er det absolutt ingen grunn til å tro. Vi etablerer oss for å kunne forsvare Norge. Dette er ingen trussel for noen som helst, sier han til NTB.

Finnmarksbrigaden skal ferdigstilles innen 2033, to år tidligere enn planlagt. – Min jobb å prøve å gjøre så mye som mulig, sier Lervik. Arkivfoto: Arash A. Nejad

Nylig meldte NRK at Russland planlegger storstilt opprustning langs grensen sin mot vest og at de på sikt vil ha 17.000 soldater i grenseområdene mot Norge og Finland.

Totalt 4000

– Den samlede kampkraften i Finnmarksbrigaden vil være om lag 4000, sier Lervik.

I sin anbefaling tar hærsjefen til orde for å øke antall fast ansatte i brigaden med 500 flere enn i dag, til en total på mellom 800 og 900 ansatte. Videre vil det være drøyt tusen vernepliktige til enhver tid.

Fullt oppsatt vil det innebære at hele brigaden vil utgjøre en styrkestruktur på rundt 4000 personell fullt oppsatt med reservister og stadig tjenestegjørende, forklarer hærsjefen.

Vil hente tilbake gamle stridsvogner

Porsangermoen anbefales som hovedbase for brigaden. Alta framheves som et viktig strategisk knutepunkt, og hærledelsen anbefaler en utredning for plassering av tjenester der.

Forslaget går ut på å ha en jegerbataljon som grensevakt i Sør-Varanger, utvikle Porsanger bataljon med mer infanteri, kampvogner og økt stridsvognskapasitet. Den tredje bataljonen skal bestå av reservister organisert på samme måte som i Porsanger.

Selv om Norge har bestilt nye Leopard 2A8-stridsvogner fra Tyskland, og egentlig skulle fase ut de nesten 40 år gamle Leopard 2A4 i 2031, foreslår Lervik å gjenbruke de gamle, som fremdeles er i full drift, ved den forsterkede Porsanger bataljon.

Stortinget har besluttet at Finnmarksbrigaden skal ferdigstilles innen 2033, to år tidligere enn opprinnelig planlagt.

– 2033 er det som Stortinget nå har sagt. Og så er min jobb å prøve å gjøre så mye som mulig med det jeg kan så fort som mulig, sier hærsjefen.

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