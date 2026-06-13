Foto: Arash A. Nejad

John Olav Fuglem (56) har ansvaret for Norges forsvar i Finnmark.
Porsangmoen militærleir var nedlagt i nesten 20 år. Nå bygges den opp igjen i rekordfart. Hver bygning har fått navn etter fjell i nærområdet.
Fuglem er sikker på at Nato med USA i spissen vil forsvare Finnmark om Russland skulle angripe i nord.
Ulven på møtebordet er Finnmarksbrigadens symbol.
Forsvar

Om Russland angriper i Finnmark: – Vi må forsvare oss fra første meter

– Vi må forsvare oss fra første meter. Det koster for mange menneskeliv å ta tilbake tapt terreng. Det ser vi i Ukraina, sier sjefen for nye Finnmarksbrigaden, John Olav Fuglem.

Tormod HaugstadTormod Haugstad– Journalist
13. juni 2026 - 05:00

PORSANGER: John Olav Fuglem (56) leder oppbyggingen av den nye Finnmarksbrigaden. Han har ansvaret for grenseforsvaret mot Russland og er kjent med Putins oppbygging av militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum, slik NRK kunne avsløre gjennom satelittbilder tidligere i uka.

– Russlands krigføring mot Ukraina og kraftige militære oppbygging er hovedårsaken til at Finnmarksbrigaden skal bygges innen 2033. Dette  haster, sier han til TU.

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– Hvordan vurderer brigadeledelsen trusselbildet som følge av slike forberedelser?

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