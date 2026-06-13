Om Russland angriper i Finnmark: – Vi må forsvare oss fra første meter

PORSANGER: John Olav Fuglem (56) leder oppbyggingen av den nye Finnmarksbrigaden. Han har ansvaret for grenseforsvaret mot Russland og er kjent med Putins oppbygging av militærbaser langs grensene til Norden og Baltikum, slik NRK kunne avsløre gjennom satelittbilder tidligere i uka.

– Russlands krigføring mot Ukraina og kraftige militære oppbygging er hovedårsaken til at Finnmarksbrigaden skal bygges innen 2033. Dette haster, sier han til TU.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Derfor krever plugging av oljebrønner strålevernkompetanse

– Hvordan vurderer brigadeledelsen trusselbildet som følge av slike forberedelser?