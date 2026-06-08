Grønn skipsfart: Slik verner vi fjordene mot ammoniakkutslipp

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Ammoniakk løftes fram som et lovende fremtidig drivstoff for skipsfarten. Klimagevinsten er klar: Null CO 2 -utslipp. Men i jakten på globale utslippskutt risikerer vi å overse en lokal miljørisiko i norske fjorder.

Når ammoniakk lekker fra et produksjonsanlegg eller under bunkring, brukes vanngardiner for å slå ned giftskyen og hindre spredning i luft. Dette er en anerkjent og effektiv barriere for å beskytte mennesker og miljø. Problemet er at ammoniakken ikke forsvinner – den flyttes fra luft til vann. Brannvannet renner gjennom anleggenes dreneringssystemer og ut i havnebassenget – ubehandlet. Der gjør den vannet basisk og kan gi store pH-endringer. Ammoniakk i vann er dessuten klassifisert som akutt giftig for akvatisk liv, med langvarige effekter, ifølge det globale systemet for klassifisering av kjemikalier (GHS). Likevel håndteres brannvann fra ammoniakkanlegg i dag uten tydelige krav til hvordan utslipp til sjø skal begrenses.

Det krever smartere dreneringssystemer som er dimensjonert for uhell, ikke bare normal drift.

For å få til bedre design trengs bedre simuleringsmodeller, eksperimentell validering og ingeniørmetodikk som gjør miljøsikkerhet til en del av standard designpraksis.

Derfor må nye miljøkrav og metoder for risikohåndtering på plass før ammoniakkanlegg og bunkring bygges ut i stor skala langs kysten.

Markedet vokser raskt Yara har forhåndsbestilt 15 flytende bunkringsterminaler fra Azane Fuel Solutions for å bygge et ammoniakknettverk i Skandinavia, og Enova støtter utviklingen av nullutslippsfartøy langs norskekysten. Yara har et 24MW anlegg for hydrogen (ved elektrolyse) og ammoniakkproduksjon som ble åpnet i 2024. Markedet er gjødsel/matproduksjon og lavkarbon drivstoff til blant annet shipping, kraftgenerering og industri. Fornybar ammoniakkproduksjon med karbonfangst og -lagring (CCS) hvor fanget CO 2 leveres til Northern Lights er planlagt. Aker og Statkraft: Narvik Green Ammonia storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk (400-600 MW) i Bjerkvik var planlagt i drift fra 2028, men ble kansellert i 2025 for i stedet å satse på datasenter-utbygging. Fortsatt plan om produksjon i mindre skala. Aker /Varanger Kraft Berlevågs 120 MW anlegg er i konseptfase (pre-FEED). Produserer allerede 1 tonn/dag hydrogen. Skipavika (Fuella / SkiGA – Vest-Norge), Type: Grønn ammoniakk. Kapasitet: ~100 000 tonn/år. Status: Under bygging. Planlagt oppstart: 2026. Barents Blue (Horisont Energi – Hammerfest-området). Type: Blå ammoniakk (naturgass med CCS). Skala: ~1 million tonn/år. Status: Under utvikling (kommersielt arbeid og partnerskap pågår). FID: Planlagt i 2026. Oppstart: ~2029–2030 Vis mer

PH-sjokk i sjøen

Vi har analysert et realistisk scenario: Et tankbrudd ved et ammoniakkanlegg i Nord-Norge, der brannvesenet bruker vann for å hindre spredning av ammoniakkdamp. Brannvannet ledes deretter ut mot sjø gjennom et tegnet dreneringssystem.

Resultatene er alarmerende. Ved utslippspunktet kan pH-verdien nå opp mot 12, særlig i den første fasen etter utslippet når konsentrasjonen av fri ammoniakk (NH 3 ) er høyest. Til sammenligning krever internasjonale standarder fra IFC/Verdensbanken og EUs industriregler at pH i industrielt utslippsvann normalt skal ligge mellom 6 og 9. Sjøvann ligger vanligvis rundt pH 8.

Et hopp fra pH 8 til pH 12 betyr en svært kraftig økning i alkalinitet. For fisk, skjell, plankton og andre marine organismer i et havnebasseng kan et slikt pH-sjokk være kritisk.

Hanh Pham (t.v.), Espen Krogh og Hieu Hoang har konkrete oppfordringer til myndighetene, industrien og forskningsmiljøene. Foto: Privat

Løsningen ligger i designet

Løsningen er ikke å bremse grønn skipsfart, men å innlemme miljøsikkerhet i designprosessen og bygge miljøsikkerhet inn i anleggene fra start.

Studien vår peker ikke bare på problemet, men også på løsningen. Ammoniakk i brannvann kan håndteres gjennom en kombinasjon av bedre dimensjonering, rensing og tydeligere designkrav. Vi peker på tre grep:

Kontrollert drenering. Dreneringssystemer ved ammoniakkanlegg må dimensjoneres for uhellssituasjoner, ikke bare for normal drift. Det krever tilstrekkelig oppsamling og styrt avløp, slik at ammoniakkonsentrasjonen i avrenningen kan kontrolleres over tid. Våre resultater viser at når sjøvannet har nådd sitt naturlige pH-nivå, vil videre tilførsel av brannvann ha begrenset effekt på pH og ammoniakkinnhold. Dette gir et konkret optimaliseringspunkt for designere. Rensing før utslipp. Et rensetrinn i dreneringssystemet kan nøytralisere pH og fjerne fri ammoniakk før vannet når sjøen. Teknologien finnes allerede i industriell vannbehandling. Utfordringen er å tilpasse den til uhellsscenarier med store vannmengder, sjokklaster og raskt skiftende konsentrasjoner. Integrert miljødesign og miljøsikkerhet som designkrav. I dag er sikkerhetssystemene først og fremst innrettet mot å beskytte mennesker mot giftig gass. Det er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Miljøsikkerhet for sjøen må inn som et krav i design, beredskap og myndighetsoppfølging fra første dag.

Smartere dreneringsdesign kan også gi lavere vannforbruk, mindre behov for store pumper og rør eller smartere rør- og pumpedimensjonering, og dermed både energi- og kostnadsbesparelser.

Konklusjonen er klar: Dreneringssystemene ved produksjon, bunkringsanlegg og terminaler kan optimaliseres langt bedre enn i dag. Med riktige designparametere og renseløsninger kan miljørisikoen reduseres betydelig.

Nå må kravene på plass

Det finnes ingen spesifikke krav til pH i brannvann eller avrenning fra ammoniakkproduksjon og bunkringsanlegg i Norge. Internasjonalt er bildet noe bedre: IFC/Verdensbanken setter pH-grenser for gjødselindustri, og EU stiller krav gjennom industriutslippsdirektivet. Men ingen av disse rammene er designet for det nye scenarioet Norge står overfor – en desentralisert kystinfrastruktur for ammoniakkbunkring, med produksjonsanlegg og terminaler plassert i nærhet til sårbare fjord- og kystøkosystemer. Det regulatoriske gapet bør lukkes før infrastrukturen bygges ut.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Autonom drift: KI-datasentre fremskynder utviklingen globalt

Ammoniakk er på vei inn i norsk skipsfart. Nye produksjonsanlegg planlegges langs kysten, bunkringsterminaler utvikles, motor- og fremdriftsteknologier er klare, og støtten til nullutslippsfartøy øker. Det er bra for klimaet.

Men vi har et smalt vindu for å gjøre dette riktig. Derfor oppfordrer vi:

Myndighetene til å utvikle spesifikke forskriftskrav for håndtering av brannvann og avrenning ved ammoniakkanlegg langs kysten – inkludert pH-grenser for utslipp ved uhell.

til å utvikle spesifikke forskriftskrav for håndtering av brannvann og avrenning ved ammoniakkanlegg langs kysten – inkludert pH-grenser for utslipp ved uhell. Industrien til å inkludere miljøsikkerhet for sjøen som et designkrav i alle nye ammoniakkanlegg og bunkringsterminaler – ikke som en ettertanke.

til å inkludere miljøsikkerhet for sjøen som et designkrav i alle nye ammoniakkanlegg og bunkringsterminaler – ikke som en ettertanke. Forskningsmiljøene til å videreutvikle simuleringsverktøy og validere modeller for spredning og renseløsninger gjennom laboratorietesting, slik at designere får bedre grunnlag for dimensjonering.

Overgangen til grønn skipsfart kan bli en suksess der Norge leder an. Men det er ikke en suksess hvis prisen er skadet liv i fjorden. Kunnskapen og teknologien finnes. Nå må regelverk, design og beredskap henge med i utviklingen.