Greenpeace og Natur og Ungdom får medhold i Efta-domstolen om klimakonsekvenser

Før det gis utbyggingstillatelse, må det foretas en miljøkonsekvensvurdering av prosjektet dersom det kan antas at prosjektet på grunn av sin art, sitt omfang eller sin plassering kan ha vesentlige miljøvirkninger, heter det i dommen.

Efta-domstolen tolker hvordan Norge må forholde seg til EØS-avtalen.

Domstolen sier seg også enig med miljøorganisasjonene i at det ikke holder å konsekvensutrede utslippene etter at feltet er godkjent.

– At en slik vurdering må være forutgående, er begrunnet i at det er nødvendig for vedkommende myndighet å ta miljøvirkninger i betraktning på et så tidlig stadium som mulig i alle tekniske planleggings- og beslutningsprosesser for å kunne forebygge forurensning og ulemper ved kilden snarere enn å prøve å avbøte virkningene i etterkant, heter det.

Natur og Ungdom og Greenpeace er glad for å få medhold i Efta-domstolen.

– Efta-domstolen slår klart og tydelig fast at det er ulovlig å åpne nye oljefelt og samtidig ignorere klimaskadene. Domstolen klargjør også at staten plikter å stanse den ulovlige utbyggingen på feltene, slik Høyesterett også nylig avgjorde. Nå er det nok. Nå må staten følge loven, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace.

