Gratis webinar torsdag: Hvordan utarbeidet EU sin elbil-politikk?

Som følge av koronarestriksjoner blir ikke Nordens største konferanse for elektrisk mobilitet - Nordic EV Summit - gjennomført i 2020. Neste fysiske arrangement er lagt til 21. og 22. april 2021. I mellomtiden kjører arrangørene en serie med webinarer for å holde interesserte oppdatert.

Torsdag 25. juni klokka 14 strømmer vi et gratis webinar på tu.no, med to poster på programmet:

1. EUs reduksjon av CO₂-utslipp

Miriam Dalli er medlem av Europaparlamentet, og hun har ledet arbeidet med et juridisk rammeverk som skal bane vei for 40 prosent reduksjon av CO₂-utslippet fra biler og varebiler innen 2040. Her forteller hun hvordan lovene ble utformet og hva de vil bety.

Dalli ble også valgt inn i Undersøkelsesutvalget for utslippsmålinger i bilindustrien, etter at Volkswagen-utslippsskandalen ble avslørt.

2. Den europeiske bilindustrien

Eric-Mark Huitema er direktør for European Automobile Manufacturers 'Association (ACEA).

Tidligere har han jobbet med IBM som Global Transportation Leader, med fokus på optimaliserte transportløsninger for myndigheter og smarte byer. Her vil han gi oss en innsikt i status og forventet utvikling for den europeiske bilindustrien.

Nordic EV Summit og Nordic EVS Digital har et internasjonalt publikum, og alle innlegg fremføres derfor på engelsk. Påmelding gjøres her.

TU-sjef Jan M. Moberg og generalsekretær i Elbilforeningen, Christina Bu, er verter for webinaret.

Nordic EV Summit og Nordic EVS Digital arrangeres av Teknisk Ukeblad Media, Norsk elbilforening, SAMS og Nordisk energiforskning.