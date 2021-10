GMs nye senter skal gi billige batterier med lang rekkevidde

Ved hjelp av LG Energy Solutions utviklet GM sin Ultium-celle, og nå bygges det fabrikker i Ohio og Tennessee for produksjon av litiumionbatterier. De har en høy energitetthet og tar mindre plass i kjøretøyene, men for å sikre konsernets posisjon må neste Ultium-generasjon prestere enda bedre.

Ved General Motors Global Technical Center i Warren, Michigan, utvikles blant annet fremtidens batterier – men nå skal området få et nytt anlegg der bilprodusenten håper å kunne utvikle batterier hvis ytelse innebærer et konkret teknisk gjennombrudd.

Wallace Battery Cell Innovation Center vil i utgangspunktet ha et areal på nær 28.000 kvadratmeter, men GM forventer en utvidelse av lokalene over tid. Byggingen har begynt og senteret skal stå klart i midten av neste år. Det skriver GM i en pressemelding.

Energitetthet på 1200 Wh per liter

Ambisjonen er at anlegget skal kunne produsere batterier med en energitetthet på 1200 Wh per liter. Det kan måles opp mot at batterier for elbiler vanligvis er på 670 Wh per liter, ifølge University of Washington. Det gir elbiler økt rekkevidde – samtidig mener GM at de kan redusere kostnadene med 60 prosent.

Senteret skal blant annet jobbe med silisium- og litiummetallbatterier og fast elektrolytt, med mulighet til å lage storskala prototyper for elbiler. I tillegg vil det bli utviklet mer effektive produksjonsmetoder. GM regner med at Wallace vil kunne presentere sine første litiummetallprototyper i løpet av siste kvartal 2022.

Såkalte solid state-batterier, dvs. der elektrolytten er i fast fase, lokker ved å være mindre og lettere enn litiumionbatterier, med økt levetid og forbedret sikkerhet. Men det viktigste er kanskje en høyere energitetthet. Litiummetallbatterier har metallisk litium i anoden – dette betyr at ladekapasiteten i materialet er omtrent ti ganger høyere sammenlignet med grafitten som brukes av litiumionbatterier.

VW, Toyota og BMW satser på fast elektrolytt

En rekke bilprodusenter investerer nå i litium-metallbatterier med fast elektrolytt, inkludert Volkswagen, Toyota, BMW, Hyundai og Daimler. Imidlertid er det en rekke utfordringer rundt gjenvinning av batteritypen – Martina Petranikova, førsteamanuensis ved Chalmers, har samlet disse.

Men problemet ligger ikke rett rundt hjørnet, for å lage et solid state-batteri som kan settes i elbiler har vist seg å være en vanskelig nøtt å knekke. Derfor har sju britiske organisasjoner gått sammen for å samarbeide om et anlegg hvor man kan utvikle prototyper og kommersielt levedyktige produksjonsmetoder for solid state-batterier.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.