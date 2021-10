Gjøre seg lekre på to hjul

Elsparkesykler er ikke alltid like velkomne blant gående på fortau der de kommer susende i toppfart. Det kan gå riktig ille både for fotgjengeren og føreren, og det er det veldig mange eksempler på.

Elsparkesykkelselskapet Bird lanserer nå en teknologi for å roe ned tilstanden på fortauet. Sammen med sveitsiske u-blox har de en nøyaktig GPS som kan gjenkjenne fortau og da senkes farten på kjøretøyet betydelig, eller stoppes helt.

På centimeteren

Me mål på 17.0 × 22.0 × 2.4 mm er den sveitsiske GNSS-modulen en gigant i forhold til de vi finner i mobiler. Men så er den også veldig mye mer nøyaktig. Den er hovedteknologien i Birds program for å forhindre konflikter med fotgjengere som også bruker andre sensorer også. Foto: u-blox

GPS-teknologien u-blox har utviklet er nøyaktig ned til noen centimeter. Sammen med de andre sensorene som allerede finnes i Bird sine sparkesykler, kan de raskt kjenne igjen at sykkelen brukes på fortau og gangstier. Ifølge Bird skal systemet virke i sanntid og ikke som med tradisjonelle GPSer og skybaserte kart som trenger opptil 15 sekunder for å avgjøre hvor de er. GPSer som brukes blant høye bygninger er plaget av skygger og interferens som også gjør posisjoneringsteknologien upresis.

Bird begynte for tre år siden å se på hvordan de kunne forhindre både konflikter og ulykker der fotgjengere ferdes. De har testet kameraer, GPS-sporing, ultrabredbånd og radiofyr og mer til, men ingen ting gav et godt nok resultat. Det var først da de brukte u-blox sin ZED-F9R høypresisjon GPS-modul at de lykkes. Denne modulen støtter opptil åtte ganger flere signalformer enn tradisjonelle, og den opererer på fire ulike satellittkonstellasjoner (GPS, Galileo, GLONASS, and BeiDou). Alle data behandles i sanntid, inklusive hjulhastighet og data fra akselerometre og gyroskoper.

Først i USA

De første sparkesyklene med den nye teknologien testes nå ut i Milwaukee og San Diego. Den første byen i Europa som skal teste den ut er Madrid. Vi får håpe at de bytter ut sparkesyklene her i landet også med slike. Det vil nok bidra til å bedre stemningen på fortauet. Om de kunne få sparkesyklistene til å parkere mer fornuftig vil konfliktnivået bli enda mindre.