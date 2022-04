Gjorde milliardbutikk av et forurensningsproblem

Et av Elkems store problemer på 50-tallet var utslippet av mikrosilika. Partikler som ble dannet i smelteverkene som produserte silisium og ferrosilisium. De var så små at konvensjonelle filtre ikke fanget dem opp. På et gram av stoffet gikk det mellom 1013 og 1014 partikler. Sagt på en annen måte så ville partiklene fra et gram mikrosilika lagt etter hverandre nå mer enn én gang rundt jorda.

Etter hvert klarte man å filtrere ut partiklene, men på midten av 70-tallet satt man da igjen med 150.000 tonn av stoffet fra de elleve norske smelteverkene. Da var luften rundt smelteverkene blitt mye renere, men det kostet en liten formue å få deponert alt sammen.

Det var da forskning og utviklingssjef i Elkem tok fatt i problemet. Han innledet samarbeid med mange forskere for å se på om det var mulig å bruke mikrosilika i produkter. Etter hvert ble det klart at det var mange anvendelsesområder hvor tilsetning til betong var det viktigste. I dag er det rett og slett påbudt å bruke stoffet i mange betongkonstruksjoner. Ikke minst i broer hvor mikrosilika forsinker inntrengningen av korrosive klorider og kan tidoble broas levetid.

Så vellykket var det nye produktet at det har blitt en inntektskilde på linje med hovedproduktet. Behovet har vært så stort at Elkem måtte gjenåpne smelteverket i Meråker, nettopp for å produsere mikrosilika. I dag snakker vi med Elkems kanskje største «gullgutt» i et opptak som ble gjort for åpen scene under prisutdelingen i NTVAs ærverdige lokaler i Oslo.

