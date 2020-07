Gjør køen smittesikker

Det enkleste er ofte det beste, for å sitere Rema. Permittert på grunn av Korona tenkte markedssjefen ved Rondane Høyfjellshotell, Ole T. Hoelseth, ut en sikker løsning for alle som skal så i en eller annen kø.

De trenger å holde avstand, men det er ikke alltid lett å huske på den nødvendige meteren.

Det, tenkte Hoelset, løses best ved en fysisk sperre. Enklere og mer intuitivt enn løsningen han har kommet opp med er det vanskelig å tenke seg. Koronaporten, som han fikk hjelp til å lage av Jon Hroar Ulstad er rett og slett en metallstolpe på en fot.

Øker trygghet

Øverst er det festet en sperrearm som kan bevege seg frem når noen går gjennom og som trekkes tilbake av et lodd inne i stolpen.

– Når disse stolpene med den bevegelige porten settes opp med en meters avstand deles køen opp i båser med en meters mellomrom. Når personen foran beveger seg frem gjennom sin port er det veldig naturlig for den neste i køen å flytte seg et hakk frem. På den måten får man personer til å holde den riktige avstanden, sier Hoelseth.

Han mener Koronaporten, som han har kalt den, kan være et nyttig verktøy for å redusere smitte, men like mye for å berolige bekymrede køståere. I dag har mange ansatt vektere for å holde rede på køen, men det er ikke lett for de å holde rede på meteravstanden.

– Vi har alliert oss med solide samarbeidspartnere i Sandefjord som kan produserer mange på kort tid om det skulle blir nødvendig. Toppen av stolpen med mekanismen som trengs til å stenge posten har Ulstad konstruert og 3D-printet, sier Hoelseth.

Svært enkel og svært smart idé: Ole T. Hoelseth har tenkut hvordan vi skal organisere en kø mekanisk. Det er et behov som omfatter mer enn smittesituasjoner. Foto: Ole T. Hoelseth

Versjon 2

Hoelset er allerede i gang med en versjon 2 som vil være koblet til nettet. Dette vil gjøre Koronaporten til en IoT-sensor som også kan gi informasjon om trafikken inne i butikken. Slik informasjon kan brukes til å optimalisere produktplassering. En port er også mer effektiv enn en gul stripe i gulvet der en kunde, pasient eller klient har behov for personvern, som i banken, passkøen, på NAV eller legevakten.

– Jeg tror slike IoT-porter kan gi mye nyttig informasjon til butikker. Men en nettkoblet Koronaport kan det overvåkes i en app. Det er en rimeligere løsning og det gjør kunden tryggere. Det er mange som ikke føler seg trygge ennå. De fleste smitteverneksperter tror på at det kommer en ny bølge.

Hva prisen for Koronaporten blir kan ikke Hoelset si noe om ennå. Det er avhengig av volum. Nå er de fleste porten han har produsert ute i test ved Elkjøp sitt varehus på Ullevål.

Tester

Elkjøp har testet Koronaporten et par dager. De har satt opp fem slike porter foran kassen i butikken for å skape avstand i køen

– Jeg har observert dette en times tid og jeg ser at kundene skjønner hvordan dette fungerer uten noen instruksjon. Det er vanskelig for alle å holde metergrensen, men nå får de det til. Dette handler både om å beskytte kunder, men også betjeningen. Flere kunder har kommentert at dette er en god løsning, sier varehussjef hos Elkjøp Ullevål, Amit Dutta.