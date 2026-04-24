Gigantlån og skjerpede sanksjoner: EU trapper opp Ukraina-støtte

På EUs uformelle toppmøte på Kypros i dag ble det endelig vedtatt to viktige pakker som øker EUs støtte til Ukraina.

EUs kriselån på 90 milliarder og den 20. sanksjonspakken mot Russland krever begge enstemmighet blant medlemslandene, men hadde blitt blokkert av Ungarns statsminister, Viktor Orban, ved forrige toppmøte i mars.

Ungarns motstand har blitt trukket etter opposisjonskandidat Peter Magyars valgseier. Ukraina har også bidratt med å reparere oljerøret Druzhba som leverer russisk olje til Ungarn.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Superdatamaskinen vokste 50 prosent på få måneder. Nå skal Sigma2 skaffe enda en

Tiltakene markerer en tydelig opptrapping av EUs økonomiske og politiske støtte til Kyiv, samtidig som presset på Moskva øker.

90 milliarder euro i lån

Ministerrådet har nå vedtatt den siste lovgivningen som gjør det mulig å utbetale et lån på 90 milliarder euro til Ukraina.

Pengene skal begynne å strømme allerede i andre kvartal 2026, og skal dekke både akutte budsjettbehov og investeringer i forsvarsindustri.

– EU står fast i sin støtte til Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier Kypros’ finansminister Makis Keravnos i en uttalelse.

Keravnos ledet forhandlingene i EU-rådet, der Kypros har formannskapet dette halvåret.

Lånet finansieres gjennom et felles EU-lån, og skal i prinsippet tilbakebetales gjennom fremtidige russiske krigserstatninger til Ukraina.

– I dag er en viktig dag for forsvaret vårt og relasjonen til EU, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på X etter den formelle godkjenningen av lånet.

To hovedspor

Støtten deles i to:

Rundt 30 milliarder euro går til makroøkonomisk støtte. Pengene går til staten, slik at den kan betale lønninger, pensjoner og offentlige tjenester, som for eksempel skoler og sykehus. Ukraina har også store kostnader knyttet til gjenoppbygging av ødelagte bygninger og infrastruktur.

Om lag 60 milliarder euro skal styrke Ukrainas forsvarsindustri, inkludert innkjøp av militært materiell.

Det åpnes også for at midlene kan brukes til å kjøpe forsvarsutstyr fra EU-, EØS-land og tredjeland med avtaler med EU.

For 2026 alene legger EU opp til utbetalinger på 45 milliarder euro.

Strenge vilkår

Støtten kommer ikke uten betingelser. Utbetalingene knyttes til krav om rettsstat, antikorrupsjon og økonomiske reformer.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Slik kan offshore olje- og gassproduksjon kutte utslipp av klimagasser

Dette følger samme modell som tidligere EU-støtte til Ukraina, der reformvilje er tett koblet til finansiering.

Ny sanksjonspakke mot Russland

Samtidig har EU vedtatt sin 20. sanksjonspakke mot Russland. Den favner bredt, fra energi og finans til handel og propaganda.

EUs utenrikssjef Kaja Kallas sier pakken skal svekke Russlands krigsøkonomi ytterligere.

– Russland er under økende press, mens Ukraina får et betydelig løft, sier hun.

Treffer energisektoren

Tiltakene mot den russiske energisektoren er blant de mest omfattende i sanksjonspakken:

36 nye aktører i Russlands energisektor skrives inn på sanksjonslisten

46 nye skip på listen over den såkalte «skyggeflåten»

Totalt 632 fartøy rammes nå av havneforbud og tjenesteforbud

EU innfører også forbud mot vedlikehold av russiske tankskip som transporterer flytende naturgass (LNG), og åpner for å avslutte kontrakter ved LNG-terminaler.

Artikkelen er sampublisert med Energi og klima.