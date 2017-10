Fylte «trillekoffert» med teknologi: Nå vil de vokse seg store i et digert marked

Det norske teknologiselskapet 4Subsea har fått 25 millioner kroner av oljegiganten Shell for å utvikle kunnskapen om fleksible stigerør i Brasil.

Prosjektet foregår i samarbeid med Coppe, Universitetet i Rio.

Nå øyner selskapet samtidig en mulighet for å bygge seg opp i Brasil – et land som representerer over halvparten av det globale markedet for fleksible stigerør.

4Subsea har som Teknisk Ukeblad tidligere har skrevet utviklet sin «ingeniør-på-boks»-teknologi, som gjør tester av produksjonsstigerørenes tilstand på oljeplattformer.

De fleksible rørene forbinder brønner og rørledninger på havbunnen med plattformen, og det blir sett på som svært kritisk, både sikkerhetsmessig og økonomisk, at disse rørene fungerer som de skal. Dette gir behov for testing av rørene for å sjekke tilstanden, og eventuelt forhindre at noe går galt.

Med 4Subseas teknologi slipper man å sende ut egne ingeniører for å gjøre testene.

Konseptet, under navnet Portable Annulus Tester (PAT) fungerer nærmest som en hjertestarter: Man plugger inn, trykker på knappen og behøver ikke tilstedeværelse av lege – eller ingeniør, i dette tilfellet.

Det største markedet

Peter Jenkins, administrerende direktør i 4Subsea, sier til Teknisk Ukeblad at kontrakten om forskningsmidlene fra Shell er noe de har jobbet med lenge.

– Vi har vært veldig bevisste på at Brasil er det desidert største markedet i verden når det gjelder fleksible stigerør. Rundt 50 prosent av verdensmarkedet er i Brasil, sier han.

For øyeblikket har 4Subsea to lokalt ansatte i Brasil. Med kontrakten på 25 millioner fra Shell, vil selskapet ha muligheten til å bygge seg opp uten at det blir for risikabelt.

Portable Annulus Tester ser ut som en trillekoffert. Den inneholder datamaskin og software, og gjør at man sparer ingeniørtimer på oljeplattformer. Foto: 4Subsea

– Det er kostbart å etablere seg i Brasil, sier Jenkins.

Trillekoffert-teknologien er foreløpig tatt i bruk i Norge, UK og i Vest-Afrika. Planen er nå å få den på markedet i Brasil også.

Konseptet fungerer ved at man plugger inn, trykker på play, og all data knyttet til tilstanden på stigerørene blir tilgjengelige på en app.

Informasjonen blir analysert av 4Subseas eksperter i et teknologisenter på land, som deretter anbefaler kunden hva man skal gjøre videre.

Korrosjon og aldring av plast

Jenkins forklarer at prosjektet de nå skal i gang med er todelt: På den ene siden dreier det seg om grunnforskning på aldringsmekanismer i fleksible rør. På den annen side handler det om implementering av digitale løsninger.

– Vi skal se på korrosjon av metall. Det er helt spesielle prosesser som foregår i miljøene inni de fleksible rørene. Vi skal også se på aldringen av plastmaterialene i disse rørene. Dette er molekylær grunnforskning på korrosjon og aldring av plast.

– Den andre delen handler om hvordan man ved hjelp av digitalisering får bedre kontroll på rør i drift ute i felten i Brasil, sier Jenkins.

Han forklarer at de da tar nye, digitale løsninger – som de allerede leverer i Nordsjøen – og implementerer dem i Brasil.

Administrerende direktør i 4Subsea, Peter Jenkins. Foto: Berit Lid Scharff

– Dette kombineres med en del instrumentering og hardware for å overvåke tilstanden på rørene. Dermed skal grunnforskningen og digitaliseringen sys sammen slik at man bedre kan styre bruken av fleksible rør i produksjon, sier han.



Teknologien vil være kostnadsbesparende for oljeselskapene:

Det er nemlig kostbart dersom noe går galt med de fleksible stigerørene.

– Det er en del utfordringer i Brasil knyttet til fleksible rør. I Nordsjøen har det vært på bordet lenge at fleksible rør må håndteres på en egen måte hvis du skal unngå dyre utskiftninger og kostbar stans i produksjon. Men da må man være forsiktig med hvordan de brukes.

– Fleksible stigerør er egentlig en dyr teknologi. Men både for Nordsjøen og Brasil er det en helt nødvendig teknologi for å få opp olje og gass. Hvis man ikke håndterer de riktig, må man fort reinvestere i nye rør, med tilhørende tapt produksjon ved utskiftning, sier Jenkins.

– Løser ingen problemer i seg selv

I en pressemelding knyttet til forskningsprosjektet, uttrykker Shell Brasil at prosjektet er svært viktig for dem.

– Dette er viktig med tanke på at man bringer sammen sterk materialekspertise fra Coppe med en av de ledende serviceleverandørene for fleksible stigerør, sier forsknings- og utviklingsdirektør for subseadivisjonen i Shell Brasil, Leury Pereira.

– Dette prosjektet gjør at vi kan kombinere «best practice» fra to nøkkelregioner i verden som benytter fleksible stigerør. Dette gjør at vi kan få enda sikrere operasjoner offshore Brasil. Dette vil også legge til rette for bedre konsepter i framtiden, sier Pereira.

Peter Jenkins i 4Subsea understreker viktigheten av at oljebransjen digitaliserer seg – og at man gjør det på rett måte.

– Digitalisering er et verktøy og løser ingen problemer i seg selv. Man må kombinere det digitale med ekspertise og operasjonell erfaring. Det er slik man kan endre noe reelt i oljebransjen.

– Man kan alltids presse marginer sånn som man har gjort, men hvis man virkelig skal endre noe, så må det digitale kombineres med operasjonell erfaring, sier han.