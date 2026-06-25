Fyllingsgraden i Sør-Norge er under normalen

Fyllingsgraden er lavere enn normalt i Sør-Norge, noe som kan bety dyrere strøm der. Nord-Norge har imidlertid rekordfulle vannmagasiner.

Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Vannmagasiner er store oppdemmede innsjøene som samler vann til vannkraftverk. Når det er lite vann i magasinene, blir det vanskeligere å produsere vannkraft. Det kan påvirke strømprisene.

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Lite snø gir mindre vann i magasinene

Leder for nordisk energidisponering i Statkraft, Torbjørn Olsen, mener det skyldes lite snø i fjellet.

– Vi nærmer oss slutten av snøsmeltingen, og videre utvikling i magasinene er avhengig av hvor mye regn som kommer i månedene framover, sier han til NTB.

For andre år på rad har det vært lite snø i fjellet i Sør-Norge. Gjennom vinteren har Statkraft hatt dette i prognosene og disponert vannet i magasinene deretter.

NVE venter at flere av vannkraftmagasinene vil romme mindre enn de har gjort de siste 30 årene. Lite vann i magasinene vil gjøre det vanskeligere å produsere vannkraft. Det kan gjøre at det blir dyrt å bruke strøm.

Prisen på gass kan få mer å si

Men strømprisen påvirkes av mer enn bare været.

– Situasjonen i Midtøsten en ukjent faktor som påvirker prisen på gass. Når vi har tørre år, påvirkes strømprisen i Norge i større grad av gassprisen enn i år med mye vann i magasinene, forklarer Olsen.

Han forsikrer om at Statkraft likevel har gode planer som sikrer strøm i stikkontakten hele vinteren.