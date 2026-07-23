Laveste vannkraftproduksjon siden 2019

Vannkraftproduksjon falt 8,2 prosent i årets andre kvartal, sammenlignet mot tilsvarende kvartal i fjor.

Det viser nye månedlige tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samlet kraftproduksjon endte på 33,6 TWh i andre kvartal 2026. Det er 5,2 prosent lavere enn produksjonen i tilsvarende kvartal i fjor.

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– Nedgangen i samlet produksjon fra i fjor skyldes utelukkende det kraftige fallet i produksjon fra vannkraftverk, siden det ble registrert økning i kraftproduksjon fra vind, sol og varme, sier seniorrådgiver Ståle Skrede i Statistisk sentralbyrå, i en pressemelding.

Rundt 88 prosent av samlet kraftproduksjon kom fra vannkraft, viser statistikken.

Den lave vannkraftproduksjonen kan sees i sammenheng med relativt lave magasinnivåer, sen vårsmelting og en negativ hydrologisk balanse , opplyses det.

Vindsterkt kvartal

Vindkraftproduksjonen økte 19,6 prosent fra andre kvartal 2025 til andre kvartal 2026.

Kraftproduksjon fra vind endte på 3,4 TWh i andre kvartal 2026, som skal være en betydelig oppgang fra samme periode i fjor, opplyses det.

– Den store oppgangen skyldes en tilsynelatende svært så vindfull start på kvartalet, sier Skrede.

I april 2026 var samlet vindkraftproduksjon i Norge nesten 53 prosent høyere enn samme måned i fjor. Vindkraftens andel av samlet produksjon i andre kvartal var på 10,1 prosent.

Drift på Melkøya

Varmekraftproduksjonen økte hele 61,3 prosent fra andre kvartal 2025 til andre kvartal 2026.

– Den kraftige oppgangen i varmekraftproduksjon skyldes først og fremst at gasskraftverket på Melkøya har vært i full aktivitet hele kvartalet, sier Skrede.

I samme kvartal i fjor var kraftverket stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid fra midten av april til midten av juli.

For årets andre kvartal var varmekraftens andel av samlet produksjon på 1,7 prosent.

Sol flater ut

Det ble produsert 173 GWh elektrisitet fra solcelleanlegg ut på strømnettet i andre kvartal 2026, en liten oppgang fra 169 GWh i samme periode i fjor.

– Andelen solkraft i det norske kraftsystemet har økt jevnt og trutt de siste fem årene, men nå kan det virke som veksten har flatet noe ut, sier Skrede.

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I andre kvartal 2026 utgjorde solkraftproduksjonen 0,5 prosent av samlet kraftproduksjon.

Tre måneder på rad

6 TWh ble eksportert ut av Norge i løpet av andre kvartal i år. Med samlet import på 4,5 TWh ble nettoeksporten av strøm på 1,5 TWh.

Dette er en nedgang på nærmere 66 prosent fra samme kvartal i fjor.

Samtidig gikk nettoeksporten opp betydelig fra første kvartal i år, da import og eksport var balansert og nettoeksporten endte på 0,2 TWh

April 2026 var den tredje måneden på rad med netto import til Norge, mens det i mai og juni igjen var netto eksport ut av landet.

Det har ikke vært registrert netto import i tre måneder på rad siden vinteren mellom 2019 og 2020, som var den varmeste vinteren målt siden Meteorologisk institutt startet målingene i 1900.