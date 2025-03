Full rulle i bilsalget – krasj for Tesla

Det ble registrert 8949 nye personbiler solgt i februar.

Utviklingen peker på at folk opplever økt økonomisk optimisme, mener Opplysningsrådet for veitrafikken. Så langt i år er nybilsalget hele 46 prosent høyere enn samme periode i fjor.

– Ny uro og usikkerhet, både i forhold til tollbarrierer, mulig handelskrig og økende priser, kan fort påvirke markedet. Men foreløpig har vi tro på en rentesenkning i mars og økt kjøpekraft på grunn av årets lønnsoppgjør. Det vil sannsynligvis virke positivt inn på nybilsalget, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen.

Elbilandelen var på 94,7 prosent i februarsalget. Av årets nybilregistreringer er 70 rene bensinbiler, 282 dieselbiler og rundt 500 hybridvarianter.

Tesla har lenge vært en salgssuksess, men selgerne merker seg at det er økt uro rundt Elon Musk. I februar ble antall Tesla-registreringer halvert i forhold til februar 2024. Så langt i år ligger salget av nye Teslaer 44 prosent under samme periode i fjor.

Det er et kraftig fall, bemerker Thorsen.

– Ingen vet hvordan situasjonen for Tesla vil utvikle seg. Antakeligvis vil den nye Model Y som mange har ventet på, bidra til nytt oppsving for merket. Samtidig er det opplagt at andre bilprodusenter, både europeiske og asiatiske, vil gi amerikanske Tesla knallhard konkurranse.

Tallene viser at flere velger godt kjente bilmerker, samtidig som kinesiske biler også er blitt mer populære. Thorsen sier det er verdt å merke seg at europeiske bilmerker også styrker sin markedsandel når det er uro i verden.