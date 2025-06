Full ordkrig mellom Musk og Trump førte til stort fall for Tesla

Torsdag kveld pågikk det krisemøter i Det hvite hus etter at Musk anklaget Trump for å figurere i de hemmelige Epstein-dokumentene, skriver NRK.

Den amerikanske presidenten hevdet at Musk «ble gal» etter han røpet for ham at han skulle kutte i amerikanske elbilsubsidier.

Ordkrig

Epstein-anklagene fra Musk kom etter at Trump frontet påstandene i sitt sosiale medium, Truth Social, torsdag kveld.

Jeffrey Epstein var en amerikansk finansmann og dømt seksualforbryter som er kjent for å ha utnyttet unge jenter og ha mektige forbindelser.

Det er ikke lagt frem noen dokumentasjon på Musk-påstandene. FBI avviste torsdag å kommentere Elon Musks påstander om at USAs president, Donald Trump, skal være nevnt i dokumenter knyttet til Jeffrey Epstein-saken.

Trump fulgte opp med å true med å kutte alle Musks kontrakter med den amerikanske stat. Det ville være den enkleste måten å spare penger på, fortsatte han.

Musk truet på sin side med å ta romfartøyet Dragon ut av drift, han begrunnet dette med president Donald Trumps uttalelser om Musks offentlige kontrakter.

SpaceX-sjef Elon Musk varslet bare timer senere at han likevel ikke vil ta romfartøyet ut av drift.

Tesla-turbulens

Etter at ordkrigen gikk i gang torsdag kveld, falt Tesla-aksjen med 14,26 prosent på Nasdaq-børsen. I løpet av natten steg aksjen igjen nær 7 prosent til 303,67 dollar.

Forholdet mellom de to surnet virkelig da Musk i et CBS-intervju søndag 1. juni kalte Trumps nye budsjettplan, «The Big Beautiful Bill», en «motbydelig vederstyggelighet».

– Det er ikke overraskende at Trump reagerer sånn nå, etter at Musk har vært så tydelig i sin kritikk, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke til NRK.

Politico skriver at kamphanene skal møtes til et møte om våpenhvile fredag.

– Det går veldig bra, aldri gått bedre, sa Trump da han ble spurt om krangelen med sin tidligere støttespiller fredag morgen, skriver Finansavisen.