Frp håper Equinor skroter flytende havvind-prosjekt: – Det siste vi trenger

Frp håper de trekker seg.

– Det siste vi trenger er at et statlig eid selskap bruker fellesskapets penger på havvindprosjekter som faglige vurderinger viser at ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme, sier Frp-representant Kristoffer Sivertsen i energi- og miljøkomiteen på Stortinget til NTB.

Han mener skattebetalerne risikerer å tape to ganger dersom Equinor, som staten eier mesteparten av, går videre med prosjektet.

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– Først gjennom subsidiene, og deretter gjennom statens eierskap dersom prosjektet ikke går opp, sier han.

– Det er bra hvis Equinor trekker seg fra konkurransen om Utsira Nord. Equinor er jo i stor grad statlig eid, da blir det mindre risiko hvis de trekker seg.

Statsstøtten i spill

Equinor er ett av to selskaper som i desember i fjor fikk konsesjon til drift av flytende havvind i Utsira Nord.

Dermed kan de være med videre å konkurrere om 35 milliarder kroner i statsstøtte til prosjektet, som Stortinget vedtok å bevilge i fjor.

Men denne uken tok saken en ny vending da et forslag fra Høyre om å ta en ny runde for å kvalitetssikre statsstøtten fikk flertall med støtte fra Frp, Rødt og KrF.

Kritikerne mener at vedtaket setter hele prosjektet i fare.

– Høyre og Frp må ta ansvar for det de er i ferd med å gjøre. Stopper havvindsatsingen nå, er det fullt og helt Høyre og Frps skyld at Norge taper strøm, industriaktivitet og arbeidsplasser, sa energiminister Terje Aasland (Ap) etter vedtaket.

Pressesjef Magnus Frantzen Eidsvold i Equinor sa til NTB at de ikke kan utelukke at vedtaket får konsekvenser for selskapets prosjektarbeid med Utsira Nord.

– Nå må vi sette oss ned og se hva dette vedtaket innebærer. Utsira Nord er et krevende prosjekt. Usikkerhet knyttet til rammevilkårene gjør det enda vanskeligere, sa han.

En flytende havvind-turbin utenfor Haugesund. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

– Prosjekt etter prosjekt kollapser

Sivertsen mener at Equinor uansett bør holde seg unna flytende havvind.

– Det er alvorlig nok at regjeringen vil gamble med 35 milliarder skattekroner i subsidier til havvind, men når det er et statlig eid selskap som deltar, så risikerer vi ikke bare at subsidiene går tapt, men at utbytter fra Equinor, som kunne blitt brukt på sykehus, skoler og politi, forsvinner i tap på grønn sløsing.

– Men dere har fått kritikk for å skape uforutsigbarhet for næringslivet. Det at Equinor, som allerede har brukt en del penger på dette, kanskje må trekke seg ut, er vel også å sløse med pengene til fellesskapet?

– Det er jo havvindprosjekter over hele Europa som kollapser. Rett og slett fordi man ikke klarer å få en lønnsomhet i det. Det er bedre at en avslutter subsidiene nå, før det er inngått forpliktelser i Utsira Nord-prosjektet, så tidspunktet er jo riktig nå til å gjøre dette grepet, sier Sivertsen til NTB.

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Statkraft trakk seg ut

Statkraft, som er 100 prosent statlig eid, har tidligere trukket seg ut av konkurransen om Utsira Nord. De har heller valgt å prioritere teknologier som er «lønnsomme på kort sikt».

Statens mål som eier av Statkraft er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Det samme gjelder for Equinor.

– Vi synes det er fornuftig at Statkraft valgte å trekke seg ut av Utsira Nord, og vil jo synes det er bra hvis Equinor ender opp med å gjøre det samme, sier Sivertsen.